Papa 14. Leo ve Patrik Bartholomeos ortak bildiri imzaladı: 'Güç ve destek almak üzere İznik’e geldi'

29.11.2025

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı 'Şükür Duası' etkinliğinde konuşma yaptı.Papa, Bursa'nın İznik ilçesinde katıldığı Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü etkinliğinde yaşadıkları anların 'Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması arayışında' kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.Patrik Bartholomeos'a teşekkür eden Papa, '(Hristiyanların) Herkesin birliği için' dilekte bulundu.Fener Rum Patriği Bartholomeos da Papa 14. Leo'ya ilk yurt dışı ziyaretini İznik ve İstanbul'a yaptığı için teşekkür ederek dünyaya barış ve uzlaşma getirmek için birlikte çalışma taahhüdünün yenilendiğini belirtti.'Güç ve destek için İznik’e geldi’Papa Leo'yu Patrik Bartholomeos karşıladı. İki din adamı, birlikte mum yakıp kilisedeki kutsal ikona önünde birlikte saygı duruşunda bulunduktan sonra kilisede bir şükran ayini icra edildi.Söz konusu ayinde hazır bulunanlar arasında İskenderiye Patriği Theodoros, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas, Avrupa Birliği’nin Dini Diplomasi Sorumlusu Konstantinos Alexandris ile çeşitli diplomatik temsilciler yer aldı.Konuşmasında Bartholomeos, Ortodoks Kilisesi’nin litürjik geleneğinde bir din adamının Kutsal Efkaristiya’ya katılmadan önce 'Kairos' olarak bilinen bir dua okuduğunu hatırlatarak, Papa’ya hitaben, onun kendi görevine başlarken, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan Hristiyan birliğine hizmet etme yönündeki açık iradesiyle, güç ve destek almak üzere kendi 'Kairos'unu edinmek üzere İznik’e geldiğini söyledi.Papa Leo ise, İznik’teki Konsil’in 1700. yıl dönümünün kutlanmasından ve İsa’nın tüm öğrencilerinin bir olması için ettiği duadan ilhamla, 'tüm Hristiyanlar arasında tam birlikteliğin yeniden tesis edilmesi çabasında cesaretlendirildiklerini, bu görevi Tanrı’nın yardımıyla üstlendiklerini' ifade etti.Ortak Bildiri imzalandıŞükür Duası"nın ardından Papa 14. Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ortak bildiri imzaladı.'Tüm Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanmasını engelleyen ve teolojik diyalog yoluyla çözmeye çalışılan engellerin (varlığının) kabul edildiği' kaydedilen bildiride, bunun yanında toplulukların birbirine 'İznik inancıyla ifade edilen ortak imanla' bağlandığı ifadesine yer verildi.Bildiride, Vatikan ile Patrikhane arasındaki Uluslararası Ortak Teolojik Diyalog Komisyonu’nun çalışmalarına desteğin sürdüğü ifade edilerek bu komisyonun 'tarihsel olarak ayrıştırıcı sayılan konuları' incelediği kaydedildi.Uluslararası meselelere de değinilen bildiride, 'dinin ve Tanrı'nın adının şiddeti meşrulaştırmak için kullanılmasını reddediyoruz' denilerek "Sivil ve siyasi sorumluluk taşıyanlara, savaşın trajedisinin derhal sona ermesi için mümkün olan her şeyi yapmaları' çağrısında bulunuldu.Bildiride 1965 tarihinde Papa Paul VI ve Patrik Athenagoras’ın ortak bildirisi olan ve 1054’teki aforozların kaldırılmasına yol açan tarihi bildirinin 60. yıl dönümünü de anıldı. Bildiride ayrıca, "Hristiyan birliğinin amacı, tüm halklar arasında barışa katkıda bulunmaktır. Tanrı’dan dünyamıza barış armağanı dilemek için sesimizi yükseltiyoruz. Dünyanın birçok yerinde çatışmalar ve şiddet hayatları yok etmeye devam ediyor. Sivil ve politik liderleri bu trajediyi durdurmak için ellerinden geleni yapmaya, tüm iyi niyetli insanları da bu çabayı desteklemeye çağırıyoruz" cümlelerine yer verildi.

