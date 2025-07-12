https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html
Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu
Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T17:38+0300
2025-07-12T17:38+0300
2025-07-12T17:38+0300
dünya
donald trump
meksika
avrupa birliği
truth social
kuzey amerika
vergi
gümrük vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ağustos'tan itibaren Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.Meksika Devlet Başkanı'na mektup gönderdiTrump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a gönderdiği mektupta, ülkenin ABD'ye kaçak göçmen girişinin ve fentanil akışının önlenmesinde yardımcı olduğunu belirtirken, "Meksika bana sınırın güvenliğini sağlamada yardımcı oluyor, ancak Meksika'nın yaptıkları yeterli değil. Meksika, Kuzey Amerika'nın tamamını uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına çevirmeye çalışan kartelleri hala durduramadı" ifadelerini kullandı.İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzakAvrupa Birliği'ne gönderdiği mektupta da ABD Başkanı, "Avrupa Birliği ile ticaret ilişkilerimizi yıllarca görüştük ve gümrük tarifeleri, gümrük dışı politikalarınız ile ticaret engellerinizden kaynaklanan bu uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşmamız gerektiği sonucuna vardık. İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.Trump, AB veya Meksika'nın yeni vergilere misilleme yapması halinde daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-kanadaya-da-tehditli-mektup-gonderdi-herhangi-bir-nedenle-vergi-artirirsaniz--1097797614.html
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donald trump, meksika, avrupa birliği, truth social, kuzey amerika, vergi, gümrük vergisi
donald trump, meksika, avrupa birliği, truth social, kuzey amerika, vergi, gümrük vergisi
Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu
ABD Başkanı Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ağustos'tan itibaren Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
Meksika Devlet Başkanı'na mektup gönderdi
Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a gönderdiği mektupta, ülkenin ABD'ye kaçak göçmen girişinin ve fentanil akışının önlenmesinde yardımcı olduğunu belirtirken, "Meksika bana sınırın güvenliğini sağlamada yardımcı oluyor, ancak Meksika'nın yaptıkları yeterli değil. Meksika, Kuzey Amerika'nın tamamını uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına çevirmeye çalışan kartelleri hala durduramadı" ifadelerini kullandı.
İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak
Avrupa Birliği'ne gönderdiği mektupta da ABD Başkanı, "Avrupa Birliği ile ticaret ilişkilerimizi yıllarca görüştük ve gümrük tarifeleri, gümrük dışı politikalarınız ile ticaret engellerinizden kaynaklanan bu uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşmamız gerektiği sonucuna vardık. İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.
Trump, AB veya Meksika'nın yeni vergilere misilleme yapması halinde daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu.
Trump, bu hafta Japonya, Güney Kore, Kanada ve Brezilya dahil çok sayıda ülkeye yeni gümrük vergileri ve ayrıca bakıra yüzde 50 gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu. Trump, son olarak bugünkü mektuplarıyla 24 ülkeye ve 27 üyeli Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi getirmiş oldu.