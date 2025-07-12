https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html

Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu

Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T17:38+0300

2025-07-12T17:38+0300

2025-07-12T17:38+0300

dünya

donald trump

meksika

avrupa birliği

truth social

kuzey amerika

vergi

gümrük vergisi

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ağustos'tan itibaren Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.Meksika Devlet Başkanı'na mektup gönderdiTrump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a gönderdiği mektupta, ülkenin ABD'ye kaçak göçmen girişinin ve fentanil akışının önlenmesinde yardımcı olduğunu belirtirken, "Meksika bana sınırın güvenliğini sağlamada yardımcı oluyor, ancak Meksika'nın yaptıkları yeterli değil. Meksika, Kuzey Amerika'nın tamamını uyuşturucu kaçakçılığı oyun alanına çevirmeye çalışan kartelleri hala durduramadı" ifadelerini kullandı.İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzakAvrupa Birliği'ne gönderdiği mektupta da ABD Başkanı, "Avrupa Birliği ile ticaret ilişkilerimizi yıllarca görüştük ve gümrük tarifeleri, gümrük dışı politikalarınız ile ticaret engellerinizden kaynaklanan bu uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşmamız gerektiği sonucuna vardık. İlişkimiz ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.Trump, AB veya Meksika'nın yeni vergilere misilleme yapması halinde daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-kanadaya-da-tehditli-mektup-gonderdi-herhangi-bir-nedenle-vergi-artirirsaniz--1097797614.html

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donald trump, meksika, avrupa birliği, truth social, kuzey amerika, vergi, gümrük vergisi