https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/fransiz-siyasetci-philippot-macronun-erdogan-ile-konusurken-asagilandigini-dile-getirdi-macron-1096309358.html

Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'

Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'

Sputnik Türkiye

Vatanseverler Partisi lideri Philippot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T21:34+0300

2025-05-17T21:34+0300

2025-05-17T21:34+0300

poli̇ti̇ka

florian philippot

recep tayyip erdoğan

fransa

vatanseverler partisi

avrupa siyasi topluluğu

emmanuel macron

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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi marjında Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında aşağılandığını söyledi.Sosyal medyada popüler olan videoda Macron'un Erdoğan üzerinde 'psikolojik hakimiyet' kurmaya yönelik başarısız girişimine dikkat çekilmişti.Philippot paylaşımında, şu cümleleri kaydetti:Söz konusu videoda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir parmağını Erdoğan'ın elinden kurtarmayı başardığı ancak Erdoğan'ın Macron'un diğer parmağını en az on saniye daha tuttuğu, gülümsediği ve yerinden kalkmadığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogan-yeni-dogalgaz-kesfini-duyurdu-1096304682.html

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Sputnik Türkiye

florian philippot, recep tayyip erdoğan, fransa, vatanseverler partisi, avrupa siyasi topluluğu, emmanuel macron