Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
'Trump, bir haftada üç Türkiye ekonomisine denk anlaşma yaptı'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ’Emeklinin 14 bin lirayla geçinmesinin beklenmesi akıl alacak bir şey değil’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Şükrü Boyraz: ‘Afetlerde en çok zarar görecek olanlar zihinsel engelliler’
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
1950-1990 yılları arasında değişen oyun kültürü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emlak vergisinden kimler muaf?
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel diplomasinin adresi Türkiye: İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesi
16:05
84 dk
GÜNDEM ÖZEL
Dolmabahçe'de üçlü zirve
17:30
85 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:04
85 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
22:21
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
23:25
12 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
09:16
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
10:04
25 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Halkın kalbinden yükselen ses
10:36
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ocakta değil, gönülde yanan ateş
12:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
12:11
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
13:14
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gücü eline alanın sınavı
14:10
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
14:16
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir gafın peşinde: Çam devirmek
16:07
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Süreçte uluslararası aktörlerin rolü
16:13
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Toprağın dili nasıl halkın diline yansıdı?
17:10
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
17:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
19:14
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
21:17
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/fransiz-siyasetci-philippot-macronun-erdogan-ile-konusurken-asagilandigini-dile-getirdi-macron-1096309358.html
Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'
Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'
Sputnik Türkiye
Vatanseverler Partisi lideri Philippot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T21:34+0300
2025-05-17T21:34+0300
poli̇ti̇ka
florian philippot
recep tayyip erdoğan
fransa
vatanseverler partisi
avrupa siyasi topluluğu
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096309200_0:262:2707:1785_1920x0_80_0_0_f2bf04eb3faefefc0267327571ba227e.jpg
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi marjında Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında aşağılandığını söyledi.Sosyal medyada popüler olan videoda Macron'un Erdoğan üzerinde 'psikolojik hakimiyet' kurmaya yönelik başarısız girişimine dikkat çekilmişti.Philippot paylaşımında, şu cümleleri kaydetti:Söz konusu videoda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir parmağını Erdoğan'ın elinden kurtarmayı başardığı ancak Erdoğan'ın Macron'un diğer parmağını en az on saniye daha tuttuğu, gülümsediği ve yerinden kalkmadığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogan-yeni-dogalgaz-kesfini-duyurdu-1096304682.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/11/1096309200_0:9:2707:2039_1920x0_80_0_0_0c058ecaa2368fac9b943876ac632b36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
florian philippot, recep tayyip erdoğan, fransa, vatanseverler partisi, avrupa siyasi topluluğu, emmanuel macron
florian philippot, recep tayyip erdoğan, fransa, vatanseverler partisi, avrupa siyasi topluluğu, emmanuel macron

Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'

21:34 17.05.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Vatanseverler Partisi lideri Philippot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı durum nedeniyle küçük düştüğünü söyledi.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi marjında Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında aşağılandığını söyledi.
Sosyal medyada popüler olan videoda Macron'un Erdoğan üzerinde 'psikolojik hakimiyet' kurmaya yönelik başarısız girişimine dikkat çekilmişti.
Philippot paylaşımında, şu cümleleri kaydetti:

Macron, Erdoğan'a kurnazlık yapmaya çalıştı: Kendini aşağılanmış buldu!

Erdoğan parmağını bırakmayarak Trumpvari bir hareket yaptı: Macron kameralar karşısında kendini küçük bir çocuk gibi buldu!

Macron bir felakettir!

Söz konusu videoda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir parmağını Erdoğan'ın elinden kurtarmayı başardığı ancak Erdoğan'ın Macron'un diğer parmağını en az on saniye daha tuttuğu, gülümsediği ve yerinden kalkmadığı görüldü.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi
14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала