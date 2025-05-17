https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/fransiz-siyasetci-philippot-macronun-erdogan-ile-konusurken-asagilandigini-dile-getirdi-macron-1096309358.html
Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'
Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'
Sputnik Türkiye
Vatanseverler Partisi lideri Philippot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T21:34+0300
2025-05-17T21:34+0300
2025-05-17T21:34+0300
poli̇ti̇ka
florian philippot
recep tayyip erdoğan
fransa
vatanseverler partisi
avrupa siyasi topluluğu
emmanuel macron
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi marjında Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında aşağılandığını söyledi.Sosyal medyada popüler olan videoda Macron'un Erdoğan üzerinde 'psikolojik hakimiyet' kurmaya yönelik başarısız girişimine dikkat çekilmişti.Philippot paylaşımında, şu cümleleri kaydetti:Söz konusu videoda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir parmağını Erdoğan'ın elinden kurtarmayı başardığı ancak Erdoğan'ın Macron'un diğer parmağını en az on saniye daha tuttuğu, gülümsediği ve yerinden kalkmadığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/cumhurbaskani-erdogan-yeni-dogalgaz-kesfini-duyurdu-1096304682.html
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florian philippot, recep tayyip erdoğan, fransa, vatanseverler partisi, avrupa siyasi topluluğu, emmanuel macron
florian philippot, recep tayyip erdoğan, fransa, vatanseverler partisi, avrupa siyasi topluluğu, emmanuel macron
Fransız siyasetçi Philippot, Macron'un Erdoğan ile konuşurken aşağılandığını dile getirdi: 'Macron küçük bir çocuk gibi'
Vatanseverler Partisi lideri Philippot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı durum nedeniyle küçük düştüğünü söyledi.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi marjında Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında aşağılandığını söyledi.
Sosyal medyada popüler olan videoda Macron'un Erdoğan üzerinde 'psikolojik hakimiyet' kurmaya yönelik başarısız girişimine dikkat çekilmişti.
Philippot paylaşımında, şu cümleleri kaydetti:
Macron, Erdoğan'a kurnazlık yapmaya çalıştı: Kendini aşağılanmış buldu!
Erdoğan parmağını bırakmayarak Trumpvari bir hareket yaptı: Macron kameralar karşısında kendini küçük bir çocuk gibi buldu!
Macron bir felakettir!
Söz konusu videoda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir parmağını Erdoğan'ın elinden kurtarmayı başardığı ancak Erdoğan'ın Macron'un diğer parmağını en az on saniye daha tuttuğu, gülümsediği ve yerinden kalkmadığı görüldü.