ABD, Venezüella açıklarına savaş gemileri ve nükleer denizaltı gönderdi: Ülke savunmaya geçti, restleşme BM'ye taşındı

12:41 27.08.2025 (güncellendi: 12:45 27.08.2025)
ABD’nin Venezüella açıklarına savaş gemileri ve nükleer denizaltı göndermesi sonrası, Maduro yönetimi kıyı boyunca savaş gemileri ve dronlar konuşlandırdı. İki ülke arasındaki restleşme bölgesel güvenliği tehdit ediyor.
Venezüella ile ABD arasında süren gerilim yeni bir boyut kazandı. Washington’un geçen hafta üç savaş gemisi ve binlerce askerini Venezuela kıyılarına göndermesinin ardından Caracas yönetimi de sahaya çıktı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino, önemli sayıda dron ve savaş gemisinin Karayip kıyılarında devriye gezeceğini duyurdu.
ABD’den nükleer denizaltı hamlesi
ABD, bölgeye ek olarak bir güdümlü füze kruvazörü ve nükleer denizaltı gönderdi. Yaklaşık 4.500 asker, aralarında 2.200 deniz piyadesiyle, konuşlandırıldı. Washington, bu adımın Latin Amerika’daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele için olduğunu söylese de, gözlemcilere göre asıl hedef Venezuela lideri Nicolas Maduro. ABD, Maduro’yu kokain kaçakçılığına karışmakla suçluyor ve hakkında 50 milyon dolarlık ödül koymuş durumda.
Devlet Başkanı Maduro, suçlamaları reddederek ülkesinin koka ekimi ve kokain üretiminden arınmış olduğunu söyledi. Ayrıca ABD’yi kendi içindeki uyuşturucu tüketimini görmezden gelmekle suçladı. Maduro, yüz binlerce milis gücünü ve 15 bin askeri Kolombiya sınırına sevk ederek olası tehditlere karşı önlem aldı.
Venezuela’nın BM Daimi Temsilciliği, ABD’nin nükleer denizaltı göndermesini açık bir gözdağı olarak niteledi. Caracas yönetimi, Washington’dan bölgede nükleer silah kullanılmayacağına dair garanti istedi.
Uzmanlara göre ABD’nin doğrudan bir işgal ya da saldırı başlatma ihtimali zayıf. Ancak bu askeri hareketlilik, bölgesel güvenliği tehdit eden bir gövde gösterisi.