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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/hamas-abdnin-ateskes-teklifini-kabul-etti--70-gunluk-anlasma-neleri-iceriyor-1096531239.html
Hamas ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti: 70 günlük anlaşma neleri içeriyor?
Hamas ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti: 70 günlük anlaşma neleri içeriyor?
Sputnik Türkiye
Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etti. Teklif, 10 rehinenin... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T16:55+0300
2025-05-26T18:03+0300
i̇srail- filistin çatışması
steve witkoff
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donald trump
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Hamas yetkilileri Reuters'a yaptıkları açıklamada, öneride iki grupta 10 rehinenin serbest bırakılması ve 70 günlük ateşkesin bulunduğunu belirtti. Bu gelişme, Gazze'deki çatışmaların durması için atılan en önemli adım olarak kayıtlara geçti.Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçtiğimiz hafta Doha'da Hamas temsilcileri ve Katarlı arabulucular ile yaptığı görüşmelerde bu teklifi sunmuştu. Bu görüşmeler, Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk müzakere olma özelliği taşıyor.70 günlük ateşkes planının detaylarıAnlaşmanın ana unsurları şu şekilde:İlk Aşama (35 gün): İlk grupta 5 İsrailli rehine serbest bırakılacak. Karşılığında İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlar salıverilecek.İkinci Aşama (35 gün): Kalan 5 rehine daha serbest bırakılarak toplam 10 rehine ev­lerine kavuşacak.Gazze'ye insani yardım sevkiyatı anlaşma süresince devam edecek. Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatının başlaması da anlaşmanın kritik maddelerinden biri.İsrail'den henüz resmi onay gelmediİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakere heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifi çerçevesinde Gazze'de ateşkes anlaşması müzakere görüşmelerine hazırlık yapmaları talimatını verdi. İsrail güvenlik kabinesi ve hükümet onayı alınana kadar anlaşma resmiyet kazanmayacak. Tel Aviv yönetiminin önümüzdeki günlerde toplanarak nihai kararını vermesi bekleniyor.Hamas: "Ek şart aramıyoruz"Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, hareketin arabulucularla sürekli temas halinde olduğunu ve saldırganlığın durdurulması ile ablukanın kaldırılması yönündeki önerilere karşı sorumlu ve olumlu bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.Hamas, ABD vatandaşlığı bulunan İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşının teslim edilmesi konusunda da olumlu yaklaşım göstermişti.Trump yönetiminin i̇lk diplomatik başarısıBu anlaşma, 20 Ocak'ta görevi devralan Trump yönetiminin Ortadoğu politikasındaki ilk somut başarısı olarak değerlendiriliyor. Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani ve Mısır İstihbarat Direktörü Tümgeneral Hasan Mahmud Reşad ile "çok verimli ve yapıcı" görüşmeler yaptığını açıklamıştı.Axios: Witkoff, Hamas'ın Gazze'de ateşkesi kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladıBu arada ABD merkezli haber sitesi Axios muhabirlerinden Barak Ravid, yaptığı açıklamada Steve Witkoff'un, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için Washington tarafından önerilen anlaşmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladığını belirtti.Gazeteciye göre Witkoff, "Hamas'tan gördüklerim hayal kırıklığı yarattı ve kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kameralar-canli-canli-cekti-fransa-cumhurbaskani-macron-esi-tarafindan-tokatlandi-1096514566.html
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steve witkoff, gazze, i̇srail, gazze şeridi, donald trump, hamas, ateşkes, barak ravid, axios, reuters, haberler, abd
steve witkoff, gazze, i̇srail, gazze şeridi, donald trump, hamas, ateşkes, barak ravid, axios, reuters, haberler, abd

Hamas ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti: 70 günlük anlaşma neleri içeriyor?

16:55 26.05.2025 (güncellendi: 18:03 26.05.2025)
© Dawoud Abo AlkasHamas
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Dawoud Abo Alkas
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Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul etti. Teklif, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması karşılığında 70 günlük ateşkes öngörüyordu. Hamas, ek şart aramaksızın ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı.
Hamas yetkilileri Reuters'a yaptıkları açıklamada, öneride iki grupta 10 rehinenin serbest bırakılması ve 70 günlük ateşkesin bulunduğunu belirtti. Bu gelişme, Gazze'deki çatışmaların durması için atılan en önemli adım olarak kayıtlara geçti.
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçtiğimiz hafta Doha'da Hamas temsilcileri ve Katarlı arabulucular ile yaptığı görüşmelerde bu teklifi sunmuştu. Bu görüşmeler, Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk müzakere olma özelliği taşıyor.

70 günlük ateşkes planının detayları

Anlaşmanın ana unsurları şu şekilde:
İlk Aşama (35 gün): İlk grupta 5 İsrailli rehine serbest bırakılacak. Karşılığında İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlar salıverilecek.
İkinci Aşama (35 gün): Kalan 5 rehine daha serbest bırakılarak toplam 10 rehine ev­lerine kavuşacak.
Gazze'ye insani yardım sevkiyatı anlaşma süresince devam edecek. Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatının başlaması da anlaşmanın kritik maddelerinden biri.

İsrail'den henüz resmi onay gelmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakere heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifi çerçevesinde Gazze'de ateşkes anlaşması müzakere görüşmelerine hazırlık yapmaları talimatını verdi.
İsrail güvenlik kabinesi ve hükümet onayı alınana kadar anlaşma resmiyet kazanmayacak. Tel Aviv yönetiminin önümüzdeki günlerde toplanarak nihai kararını vermesi bekleniyor.

Hamas: "Ek şart aramıyoruz"

Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, hareketin arabulucularla sürekli temas halinde olduğunu ve saldırganlığın durdurulması ile ablukanın kaldırılması yönündeki önerilere karşı sorumlu ve olumlu bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.
Hamas, ABD vatandaşlığı bulunan İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşının teslim edilmesi konusunda da olumlu yaklaşım göstermişti.

Trump yönetiminin i̇lk diplomatik başarısı

Bu anlaşma, 20 Ocak'ta görevi devralan Trump yönetiminin Ortadoğu politikasındaki ilk somut başarısı olarak değerlendiriliyor. Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el-Sani ve Mısır İstihbarat Direktörü Tümgeneral Hasan Mahmud Reşad ile "çok verimli ve yapıcı" görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

Axios: Witkoff, Hamas'ın Gazze'de ateşkesi kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı

Bu arada ABD merkezli haber sitesi Axios muhabirlerinden Barak Ravid, yaptığı açıklamada Steve Witkoff'un, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için Washington tarafından önerilen anlaşmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanladığını belirtti.
Gazeteciye göre Witkoff, "Hamas'tan gördüklerim hayal kırıklığı yarattı ve kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
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