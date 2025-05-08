https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/trump-irani-bombalamakla-tehdit-etmisti-abd-b-52-ucaklarini-hint-okyanusundaki-usse-aktardi-1096052949.html

Trump İran’ı bombalamakla tehdit etmişti: ABD, B-52 uçaklarını Hint Okyanusu’ndaki üsse aktardı

Trump İran’ı bombalamakla tehdit etmişti: ABD, B-52 uçaklarını Hint Okyanusu’ndaki üsse aktardı

Sputnik Türkiye

ABD’nin birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Hava Üssü'ne aktardığı belirtildi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T11:27+0300

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Air and Space Forces Magazine'in uçuş takip verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Hava Üssü'ne aktardı.Haberde, “Haftalardır birkaç B-2 bombardıman uçağının konuşlanmış olduğu Hint Okyanusu adası Diego Garcia'ya B-52 bombardıman uçakları yönlendirildi” ifadesine yer verildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye yaptığı açıklamada, İran’la nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde, ‘benzeri görülmemiş bombardıman’ tehdidinde bulunmuştu.Husilerin Kızıldeniz’deki eylemlerinden dolayı doğrudan Tahran’ı sorumlu tutacakları yönünde defalarca uyarıda bulunan Trump, ayrıca İran'ı nükleer programını daha fazla geliştirmesi halinde askeri tedbirler almakla tehdit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-si-gorusmesi-iki-ulke-iliskileri-kimseye-karsi-degil-1096051861.html

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abd, b-52, b-2, hint okyanusu, hava üssü, i̇ran, donald trump