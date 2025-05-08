https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/trump-irani-bombalamakla-tehdit-etmisti-abd-b-52-ucaklarini-hint-okyanusundaki-usse-aktardi-1096052949.html
Trump İran’ı bombalamakla tehdit etmişti: ABD, B-52 uçaklarını Hint Okyanusu’ndaki üsse aktardı
Trump İran’ı bombalamakla tehdit etmişti: ABD, B-52 uçaklarını Hint Okyanusu’ndaki üsse aktardı
Sputnik Türkiye
ABD’nin birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Hava Üssü'ne aktardığı belirtildi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T11:27+0300
2025-05-08T11:27+0300
2025-05-08T11:25+0300
dünya
abd
b-52
b-2
hint okyanusu
hava üssü
i̇ran
donald trump
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Air and Space Forces Magazine'in uçuş takip verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Hava Üssü'ne aktardı.Haberde, “Haftalardır birkaç B-2 bombardıman uçağının konuşlanmış olduğu Hint Okyanusu adası Diego Garcia'ya B-52 bombardıman uçakları yönlendirildi” ifadesine yer verildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye yaptığı açıklamada, İran’la nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde, ‘benzeri görülmemiş bombardıman’ tehdidinde bulunmuştu.Husilerin Kızıldeniz’deki eylemlerinden dolayı doğrudan Tahran’ı sorumlu tutacakları yönünde defalarca uyarıda bulunan Trump, ayrıca İran'ı nükleer programını daha fazla geliştirmesi halinde askeri tedbirler almakla tehdit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-si-gorusmesi-iki-ulke-iliskileri-kimseye-karsi-degil-1096051861.html
hint okyanusu
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abd, b-52, b-2, hint okyanusu, hava üssü, i̇ran, donald trump
abd, b-52, b-2, hint okyanusu, hava üssü, i̇ran, donald trump
Trump İran’ı bombalamakla tehdit etmişti: ABD, B-52 uçaklarını Hint Okyanusu’ndaki üsse aktardı
ABD’nin birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Hava Üssü'ne aktardığı belirtildi.
Air and Space Forces Magazine
'in uçuş takip verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu birkaç B-52
stratejik bombardıman uçağını Hint Okyanusu
'ndaki Diego Garcia Hava Üssü'ne aktardı.
Haberde, “Haftalardır birkaç B-2 bombardıman uçağının konuşlanmış olduğu Hint Okyanusu adası Diego Garcia'ya B-52 bombardıman uçakları yönlendirildi” ifadesine yer verildi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye yaptığı açıklamada, İran’la nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde, ‘benzeri görülmemiş bombardıman’ tehdidinde bulunmuştu.
Husilerin Kızıldeniz’deki eylemlerinden dolayı doğrudan Tahran’ı sorumlu tutacakları yönünde defalarca uyarıda bulunan Trump, ayrıca İran'ı nükleer programını daha fazla geliştirmesi halinde askeri tedbirler almakla tehdit etmişti.