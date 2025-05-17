https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/abdde-hapishaneden-10-mahkum-kacti-kacaklar-duvara-cok-kolaydi-yazdi-1096294761.html

ABD'de hapishaneden 10 mahkum kaçtı: Kaçaklar duvara 'Çok Kolaydı' yazdı

ABD'de hapishaneden 10 mahkum kaçtı: Kaçaklar duvara 'Çok Kolaydı' yazdı

Sputnik Türkiye

ABD'nin New Orleans kentinde bir hapishanede tutuklu bulunan 10 cinayet hükümlüsü erkek gece saatlerinde duvarı delerek firar etti. Bölge Şerifi Susan Hutson... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T00:58+0300

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New Orleans’ta 10 mahkum, bir tuvalet arkasındaki duvardan kaçarak hapishaneden kaçtı.Mahkumların kaçışının ancak bu sabah yapılan rutin sayım sırasında fark edildiği açıklandı. Firarilerden biri yakalanırken dokuz kişinin halen firarda olduğu ifade edildi. Şerif Hutson, mahkumların Orleans Adalet Merkezi’nden kaçabilmelerinde 'bozuk kilitlerin' etkili olduğunu belirtti. Bu kilitlerin sorunlu olduğunu yetkililere sürekli rapor ettiğini ve bu hafta içinde bile altyapının onarımı için ek bütçe talebinde bulunduğunu söyledi.Hutson, kaçışın içerden yardım olmadan gerçekleşmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurgulayarak “Bu tesisten birinin yardım almadan çıkması neredeyse imkânsız” dedi. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, açılan delik üzerinde 'Çok kolaydı LoL' gibi yazıların bulunduğu görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise mahkumların yükleme kapısından çıktığı ve bir duvarı aşarak otoyoldan kaçtıklarının görüldüğü belirtildi.Louisiana Başsavcısı Liz Murrill, bu kaçışın 'kabul edilemezin ötesinde' olduğunu söyleyerek, yerel yetkililerin kamuoyunu bilgilendirmekte geç kaldığını belirtti. New Orleans Polis Müdürü Anne Kirkpatrick, FBI'yle birlikte 'tam kapsamlı bir operasyon' yürüttüklerini açıkladı. Kirkpatrick “Birilerinden yardım almış olmaları çok muhtemel. Eğer hala hapishane tulumu giyiyorlarsa, kolayca fark edilirler” dedi.

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