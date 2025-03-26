https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/guney-koredeki-orman-yanginlari-15-bin-hektarlik-alani-kul-etti-15-kisi-hayatini-kaybetti-1094861645.html

Güney Kore'deki orman yangınları 15 bin hektarlık alanı kül etti: 15 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'deki orman yangınları 15 bin hektarlık alanı kül etti: 15 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan orman yangınlarında 15 bin hektardan fazla alan kül olurken 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T05:03+0300

2025-03-26T05:03+0300

2025-03-26T05:03+0300

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Güney Kore'nin güneydoğusundaki pek çok eyalette 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan edilmesinin ardından ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede 15 bin hektardan daha fazla alanın kül olduğunu açıkladı.Ayrıca yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

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asya & pasifik, güney kore, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, orman yangını