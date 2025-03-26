https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/guney-koredeki-orman-yanginlari-15-bin-hektarlik-alani-kul-etti-15-kisi-hayatini-kaybetti-1094861645.html
Güney Kore'deki orman yangınları 15 bin hektarlık alanı kül etti: 15 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'deki orman yangınları 15 bin hektarlık alanı kül etti: 15 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan orman yangınlarında 15 bin hektardan fazla alan kül olurken 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T05:03+0300
2025-03-26T05:03+0300
2025-03-26T05:03+0300
dünya
asya & pasifik
güney kore
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
orman yangını
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Güney Kore'nin güneydoğusundaki pek çok eyalette 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan edilmesinin ardından ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede 15 bin hektardan daha fazla alanın kül olduğunu açıkladı.Ayrıca yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/kartalkayadaki-otel-yangini-davasinda-bolu-il-ozel-idare-ruhsat-muduru-yeliz-erdogan-gozaltina-1094855638.html
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asya & pasifik, güney kore, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, orman yangını
asya & pasifik, güney kore, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, orman yangını
Güney Kore'deki orman yangınları 15 bin hektarlık alanı kül etti: 15 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan orman yangınlarında 15 bin hektardan fazla alan kül olurken 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Kore'nin güneydoğusundaki pek çok eyalette 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan edilmesinin ardından ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.
Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede 15 bin hektardan daha fazla alanın kül olduğunu açıkladı.
Ayrıca yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.
Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.