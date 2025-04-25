https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/moskovada-bombali-saldiri-korgeneral-moskalik-hayatini-kaybetti-1095681027.html

Moskova'da bombalı saldırı: Korgeneral Moskalik hayatını kaybetti

Moskova'da bombalı saldırı: Korgeneral Moskalik hayatını kaybetti

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2025-04-25T13:16+0300

2025-04-25T13:16+0300

2025-04-25T13:27+0300

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rusya soruşturma komitesi

bombalı saldırı

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Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in aracına yerleştirilen bomba infilak ettirildi.Rusya Soruşturma Komitesi, Moskalik'in hayatını kaybettiği saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında, "Balaşiha kentinde Nesterov Caddesi No.2 yakınında Volkswagen Golf marka aracın infilak etmesi hakkında Rusya Ceza Kanunu madde 105 ve madde 222.1 (cinayet, patlayıcı maddelerin yasadışı taşınması) uyarınca öngörülen belirtiler dahilinde ceza davası açılmıştır. İlk belirlemelere göre patlama sonucunda Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmiştir" dendi.Komite, mevcut veriler ışığında, patlamanın el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşandığı üzerinde durulduğunu kaydetti.Komite, soruşturma memurları, kriminal uzmanları, bilirkişiler ve çeşitli kolluk kuvvetleri personelinden oluşan bir operasyonel soruşturma grubunun saldırının arka planını ortaya çıkarmak için olay yerinde çalışmalara başladığını bildirdi.

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moskova, balaşiha, rusya genelkurmay başkanlığı, rusya soruşturma komitesi, bombalı saldırı