Moskova'da bombalı saldırı: Korgeneral Moskalik hayatını kaybetti
13:16 25.04.2025 (güncellendi: 13:27 25.04.2025)
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinСотрудник Следственного комитета, архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов/
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Özel askeri harekat bölgesinde arzuladığı sonuçların çok uzağında olan Rusya'nın hasımları, Rus siyasi ve askeri yetkililere yönelik suikast planlarını uygulamaya koymaya devam ediyor.
Moskova Bölgesi'nin Balaşiha kentinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in aracına yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskalik'in hayatını kaybettiği saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında, "Balaşiha kentinde Nesterov Caddesi No.2 yakınında Volkswagen Golf marka aracın infilak etmesi hakkında Rusya Ceza Kanunu madde 105 ve madde 222.1 (cinayet, patlayıcı maddelerin yasadışı taşınması) uyarınca öngörülen belirtiler dahilinde ceza davası açılmıştır. İlk belirlemelere göre patlama sonucunda Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmiştir" dendi.
Komite, mevcut veriler ışığında, patlamanın el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşandığı üzerinde durulduğunu kaydetti.
Komite, soruşturma memurları, kriminal uzmanları, bilirkişiler ve çeşitli kolluk kuvvetleri personelinden oluşan bir operasyonel soruşturma grubunun saldırının arka planını ortaya çıkarmak için olay yerinde çalışmalara başladığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskalik'in hayatını kaybettiği saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında, "Balaşiha kentinde Nesterov Caddesi No.2 yakınında Volkswagen Golf marka aracın infilak etmesi hakkında Rusya Ceza Kanunu madde 105 ve madde 222.1 (cinayet, patlayıcı maddelerin yasadışı taşınması) uyarınca öngörülen belirtiler dahilinde ceza davası açılmıştır. İlk belirlemelere göre patlama sonucunda Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmiştir" dendi.
Komite, mevcut veriler ışığında, patlamanın el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşandığı üzerinde durulduğunu kaydetti.
Komite, soruşturma memurları, kriminal uzmanları, bilirkişiler ve çeşitli kolluk kuvvetleri personelinden oluşan bir operasyonel soruşturma grubunun saldırının arka planını ortaya çıkarmak için olay yerinde çalışmalara başladığını bildirdi.