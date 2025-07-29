Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/hollanda-iki-israilli-bakani-istenmeyen-adam-ilan-etti-1098207827.html
Hollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan etti
Hollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan etti
Sputnik Türkiye
Hollanda hükümeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T08:13+0300
2025-07-29T08:18+0300
i̇srail- filistin çatışması
avrupa
hollanda
i̇srail
filistin
gazze şeridi
itamar ben-gvir
bezalel smotrich
i̇stenmeyen kişi
schengen bilgi sistemi (sis)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102316/77/1023167712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2c33caa64f5328d3b1d858a25d53eb55.jpg
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkeye girişi yasaklanan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etmeyi planladıklarını açıkladı.Veldkamp’ın Hollanda parlamentosuna sunduğu mektupta, “Bakanlar Kabinesi, İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'i istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı ve onları Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etme sözü verdi” ifadesi kullanıldı.Hollandalı diplomat, bu kararın Smotrich ve Ben-Gvir'in "Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere karşı şiddete defalarca kışkırtmaları, yasadışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini savunmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmaları" nedeniyle alındığını belirtti.Gazze Şeridi'ndeki durumu “dayanılmaz ve haklı gösterilemez” olarak nitelendiren Veldkamp, İsrail’e mevcut politikayı değiştirme çağrısında bulunmak üzere İsrailli Büyükelçiliği bakanlığa çağırdıklarını belirterek, “Büyükelçinin çağrılması aynı zamanda İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini hatırlatmak amacıyla da kullanılacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/taylanddan-kambocyaya-ateskes-ihlali-suclamasi-1098207282.html
hollanda
i̇srail
filistin
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102316/77/1023167712_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_73cd737575310732a028b8a61517ed03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, hollanda, i̇srail, filistin, gazze şeridi, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, i̇stenmeyen kişi, schengen bilgi sistemi (sis)
avrupa, hollanda, i̇srail, filistin, gazze şeridi, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, i̇stenmeyen kişi, schengen bilgi sistemi (sis)

Hollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan etti

08:13 29.07.2025 (güncellendi: 08:18 29.07.2025)
© AAHollanda bayrağı
Hollanda bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
Abone ol
Hollanda hükümeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkeye girişi yasaklanan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etmeyi planladıklarını açıkladı.
Veldkamp’ın Hollanda parlamentosuna sunduğu mektupta, “Bakanlar Kabinesi, İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'i istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı ve onları Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etme sözü verdi” ifadesi kullanıldı.
Hollandalı diplomat, bu kararın Smotrich ve Ben-Gvir'in "Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere karşı şiddete defalarca kışkırtmaları, yasadışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini savunmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmaları" nedeniyle alındığını belirtti.
Gazze Şeridi'ndeki durumu “dayanılmaz ve haklı gösterilemez” olarak nitelendiren Veldkamp, İsrail’e mevcut politikayı değiştirme çağrısında bulunmak üzere İsrailli Büyükelçiliği bakanlığa çağırdıklarını belirterek, “Büyükelçinin çağrılması aynı zamanda İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini hatırlatmak amacıyla da kullanılacak” dedi.
Tayland ve Komboçya arasında çatışmalar devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
DÜNYA
Tayland'dan Kamboçya'ya 'ateşkes ihlali' suçlaması
07:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала