https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/hollanda-iki-israilli-bakani-istenmeyen-adam-ilan-etti-1098207827.html

Hollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan etti

Hollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan etti

Sputnik Türkiye

Hollanda hükümeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T08:13+0300

2025-07-29T08:13+0300

2025-07-29T08:18+0300

i̇srail- filistin çatışması

avrupa

hollanda

i̇srail

filistin

gazze şeridi

itamar ben-gvir

bezalel smotrich

i̇stenmeyen kişi

schengen bilgi sistemi (sis)

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Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkeye girişi yasaklanan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etmeyi planladıklarını açıkladı.Veldkamp’ın Hollanda parlamentosuna sunduğu mektupta, “Bakanlar Kabinesi, İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'i istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı ve onları Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etme sözü verdi” ifadesi kullanıldı.Hollandalı diplomat, bu kararın Smotrich ve Ben-Gvir'in "Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere karşı şiddete defalarca kışkırtmaları, yasadışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini savunmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmaları" nedeniyle alındığını belirtti.Gazze Şeridi'ndeki durumu “dayanılmaz ve haklı gösterilemez” olarak nitelendiren Veldkamp, İsrail’e mevcut politikayı değiştirme çağrısında bulunmak üzere İsrailli Büyükelçiliği bakanlığa çağırdıklarını belirterek, “Büyükelçinin çağrılması aynı zamanda İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini hatırlatmak amacıyla da kullanılacak” dedi.

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hollanda

i̇srail

filistin

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avrupa, hollanda, i̇srail, filistin, gazze şeridi, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, i̇stenmeyen kişi, schengen bilgi sistemi (sis)