https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/hollanda-iki-israilli-bakani-istenmeyen-adam-ilan-etti-1098207827.html
Hollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan etti
Hollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan etti
Sputnik Türkiye
Hollanda hükümeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T08:13+0300
2025-07-29T08:13+0300
2025-07-29T08:18+0300
i̇srail- filistin çatışması
avrupa
hollanda
i̇srail
filistin
gazze şeridi
itamar ben-gvir
bezalel smotrich
i̇stenmeyen kişi
schengen bilgi sistemi (sis)
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Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkeye girişi yasaklanan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etmeyi planladıklarını açıkladı.Veldkamp’ın Hollanda parlamentosuna sunduğu mektupta, “Bakanlar Kabinesi, İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'i istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı ve onları Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etme sözü verdi” ifadesi kullanıldı.Hollandalı diplomat, bu kararın Smotrich ve Ben-Gvir'in "Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere karşı şiddete defalarca kışkırtmaları, yasadışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini savunmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmaları" nedeniyle alındığını belirtti.Gazze Şeridi'ndeki durumu “dayanılmaz ve haklı gösterilemez” olarak nitelendiren Veldkamp, İsrail’e mevcut politikayı değiştirme çağrısında bulunmak üzere İsrailli Büyükelçiliği bakanlığa çağırdıklarını belirterek, “Büyükelçinin çağrılması aynı zamanda İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini hatırlatmak amacıyla da kullanılacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/taylanddan-kambocyaya-ateskes-ihlali-suclamasi-1098207282.html
hollanda
i̇srail
filistin
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avrupa, hollanda, i̇srail, filistin, gazze şeridi, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, i̇stenmeyen kişi, schengen bilgi sistemi (sis)
avrupa, hollanda, i̇srail, filistin, gazze şeridi, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, i̇stenmeyen kişi, schengen bilgi sistemi (sis)
Hollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan etti
08:13 29.07.2025 (güncellendi: 08:18 29.07.2025)
Hollanda hükümeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etti.
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkeye girişi yasaklanan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etmeyi planladıklarını açıkladı.
Veldkamp’ın Hollanda parlamentosuna sunduğu mektupta, “Bakanlar Kabinesi, İsrailli bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'i istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı ve onları Schengen Bilgi Sistemi'nin istenmeyen yabancılar listesine dahil etme sözü verdi” ifadesi kullanıldı.
Hollandalı diplomat, bu kararın Smotrich ve Ben-Gvir'in "Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere karşı şiddete defalarca kışkırtmaları, yasadışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini savunmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmaları" nedeniyle alındığını belirtti.
Gazze Şeridi'ndeki durumu “dayanılmaz ve haklı gösterilemez” olarak nitelendiren Veldkamp, İsrail’e mevcut politikayı değiştirme çağrısında bulunmak üzere İsrailli Büyükelçiliği bakanlığa çağırdıklarını belirterek, “Büyükelçinin çağrılması aynı zamanda İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini hatırlatmak amacıyla da kullanılacak” dedi.