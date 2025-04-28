https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/ispanya-fransa-portekiz-ve-andora-karanliga-gomuldu-bazi-bolgelerde-buyuk-elektrik-kesintileri-1095742711.html

İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşanıyor

İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşanıyor

Sputnik Türkiye

İspanya ve Portekiz'de büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandı! Yetkililer sebebini araştırmak için saha çalışmaları başlattı. İşte gelişmeler...

2025-04-28T14:24+0300

2025-04-28T14:24+0300

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İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora'nın birçok bölgesinde bugün geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kesintiler, yaşamı olumsuz etkiledi.Yetkililer acil eylem planı başlattıİspanya Enerji Bakanlığı ve Portekiz Altyapı Ajansı, elektrik kesintisinin kaynağını bulmak için ortak bir kriz masası kurdu. İlk açıklamalarda kesintilerin ülke genelinde homojen bir şekilde dağılmadığı, belirli bölgelerde daha yoğun hissedildiği bildirildi.Elektrik kesintisinin etkilediği bölgelerYerel kaynaklardan gelen ilk bilgilere göre elektrik kesintilerinden etkilenen başlıca bölgeler şöyle:Özellikle sağlık tesisleri, metro ağları ve büyük alışveriş merkezlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı kaydedildi. Birçok bölgede jeneratörler devreye alınarak temel hizmetlerin sürdürülmesi sağlandı.

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portekiz, fransa, andora, sevilla, porto, elektronik, elektrik kesintisi