Merz: Pax Americana dönemi sona ermiştir
Almanya Başbakanı, Avrupa’nın güvenliğini onlarca yıldır belirleyen ABD merkezli düzenin artık sürdürülebilir olmadığını söyledi, ‘Pax Americana dönemi sona ermiştir’ dedi.
Münih'te, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Bavyera'daki müttefik partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) kongresinde konuşan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupalı ülkelerin transatlantik ilişkilerde köklü bir kırılmaya hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.Merz'e göre, 'Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süren ve ABD'nin güvenlik garantilerine dayanan dönem artık kapanıyor.'Almanya Başbakanı, ayrıca 'Avrupa ve Almanya için onlarca yıldır geçerli olan Pax Americana büyük ölçüde sona erdi' ifadelerini kullandı.'Berlin'in önceliği NATO'yu ayakta tutmak'Merz, Pax Americana'nın artık bilinen haliyle var olmadığını söylerken, Almanya'nın mevcut dış politika denklemindeki temel hedeflerinden birinin NATO ittifakını 'mümkün olduğu kadar' korumak olduğunu ifade etti. Ancak 'bu hedefin, ABD'ye koşulsuz güven anlamına gelmediğini' söyledi.'ABD'nin önceliği kendi çıkarları'ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin ardından Amerikan dış politikasının otomatik olarak eski çizgisine döneceğine inanılmaması gerektiğini söyleyen Merz, 'Kimse bunun geçici bir sapma olduğunu düşünmesin' dedi.Merz, 'Trump'ın bir gecede iktidara gelmediğini' belirterek, 'Washington'daki bu yönelimin kısa sürede tersine dönmesinin zor olacağını' savundu.Merz'e göre, 'ABD'nin önceliği giderek kendi ulusal çıkarları olurken, Avrupa da aynı şekilde kendi çıkarlarına odaklanmak zorunda.'
Münih’te, Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Bavyera’daki müttefik partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) kongresinde konuşan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupalı ülkelerin transatlantik ilişkilerde köklü bir kırılmaya hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Merz’e göre, ‘Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana süren ve ABD’nin güvenlik garantilerine dayanan dönem artık kapanıyor.’
Almanya Başbakanı, ayrıca 'Avrupa ve Almanya için onlarca yıldır geçerli olan Pax Americana büyük ölçüde sona erdi' ifadelerini kullandı.
Latince 'Pax Americana' ifadesi 'Amerikan Barışı' anlamına geliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ‘ABD’nin askeri, siyasi ve ekonomik üstünlüğünü’ savunan ve transatlantik ittifaklar aracılığıyla Avrupa’nın güvenliğini üstlendiği küresel düzeni tanımlıyor.
‘Berlin’in önceliği NATO’yu ayakta tutmak’
Merz, Pax Americana’nın artık bilinen haliyle var olmadığını söylerken, Almanya’nın mevcut dış politika denklemindeki temel hedeflerinden birinin NATO ittifakını 'mümkün olduğu kadar' korumak olduğunu ifade etti. Ancak ‘bu hedefin, ABD’ye koşulsuz güven anlamına gelmediğini’ söyledi.
‘ABD’nin önceliği kendi çıkarları’
ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin ardından Amerikan dış politikasının otomatik olarak eski çizgisine döneceğine inanılmaması gerektiğini söyleyen Merz, 'Kimse bunun geçici bir sapma olduğunu düşünmesin' dedi.
Merz, ‘Trump’ın bir gecede iktidara gelmediğini’ belirterek, ‘Washington’daki bu yönelimin kısa sürede tersine dönmesinin zor olacağını’ savundu.
Merz’e göre, ‘ABD’nin önceliği giderek kendi ulusal çıkarları olurken, Avrupa da aynı şekilde kendi çıkarlarına odaklanmak zorunda.’