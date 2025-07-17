İsrail, Suriye'nin Süveyda kenti yakınlarına hava saldırısı düzenledi

Suriye ve Arap basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda vilayeti çevresine hava saldırısı gerçekleştirdi. Hedef alınan bölgelerden biri olarak, Süveyda yakınlarındaki Walgha köyü gösterildi.
İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda vilayeti çevresine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Yerel basının haberine göre; saldırının gece saatlerinde düzenlendiği açıklandı. Saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu saldırının Walgha köyü yakınlarında düzenlendiği ifade edildi.
İsrail ordusu ise Süveyda’da Arap aşiretlere yönelik hava saldırısı haberlerini yalanladı.