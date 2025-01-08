https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/iranin-gelistirdigi-358-fuzesi-ateslendi-goruntuler-ilk-kez-yayinlandi-1092457322.html

İran'ın geliştirdiği '358' füzesi tatbikatta ateşlendi: Görüntüler ilk kez yayınlandı

İran'ın geliştirdiği '358' füzesi tatbikatta ateşlendi: Görüntüler ilk kez yayınlandı

Sputnik Türkiye

İran'da geliştirilen '385' karadan havaya füzelerinin ateşlendiği anların görüntüleri kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T14:22+0300

2025-01-08T14:22+0300

2025-01-08T14:23+0300

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358 karadan havaya füzesi

karadan havaya füze

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İran ordusu, İsfahan kentindeki Natanz nükleer tesisinin hava sahasında olası bir saldırıya hazırlık amacıyla '358' füzeleriyle hava savunma tatbikatı yapıldığını duyurdu.Tatbikat hakkında bilgi veren Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Müşterek Karargahı Komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, Natanz nükleer tesisini olası bir saldırı karşısında koruma amacıyla hava savunma tatbikatı yaptıklarını belirtti.Rahimzade, hava savunma birimlerinin tatbikat sırasında Natanz nükleer tesisini nokta hedefli saldırılara, elektronik saldırılara ve zorlu koşullarda çeşitli hava saldırıları tehdidine karşı korumak için talimler yaptığının altını çizdi.Tatbikat önceden planlandığına dikkat çeken Rahimzade, İran ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı hava savunma birliklerinin yeni ve bilinmeyen sistemlerle hassas merkezlerin yakınına konuşlandırıldığını ve birkaç gün içinde ortak tatbikata katılacağını kaydetti.İran ordusu, '358' füzelerinin ateşlendiği görüntüleri de ilk kez yayınlayarak hasımlarına mesaj gönderdi.'358' füzelerinin öne çıkan özellikleri'358' füzeleri, katı yakıtlı roket hızlandırıcılarla fırlatılıyor. Hızını aldıktan sonra mini turbojet motorunu çalıştıran '358' füzeleri, hava hedefini tespit ederek belirlenen noktaya doğru ilerliyor.'Gezgin mühimmat' özelliğine sahip '358' füzeleri, ıskalanan bir hedefe yeniden kilitlenip yeniden o noktaya gidebiliyor.3 ayrı kanatçık grubuna sahip füze, 2.7 metrelik ince silindirik gövdesiyle havada keskin manevralar yapma kabiliyetine de sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/rus-siyaset-uzmani-dugin-trumpcilar-demokrat-partiyi-yok-edecek-1092451856.html

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haberler, iran, natanz, isfahan, füze, iran devrim muhafızları, 358 karadan havaya füzesi, karadan havaya füze