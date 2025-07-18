https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/suveydada-catismalar-kent-merkezinin-bati-girisinde-yogunlasti-1097986388.html

Süveyda'da çatışmalar kent merkezinin batı girişinde yoğunlaştı

Süveyda'da çatışmalar kent merkezinin batı girişinde yoğunlaştı

Sputnik Türkiye

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde aşiret güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar kent merkezinin batı girişinde yoğunlaştı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T13:37+0300

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Süveyda ilinde, Şam yönetiminin önceki akşam bölgeden çekilmesi haberleri sonrasında Dürzilerle diğer gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı.Bedevi Arap aşiretleri olarak adlandırılan grupların dün akşam saatlerinde, Suriye'nin diğer bölgelerindeki aşiretlerinden gelen yüzlerce kişinin de katılımıyla bazı yerleşimleri geri alarak kent merkezinin batı girişine ulaştığı ifade edildi.Taraflar arasındaki çatışmalar kent merkezinin batı girişinde devam ediyor.Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.Çatışmalara Suriye güvenlik güçleri de dahil oldu ve çatışamalar büyüdü. Ateşkes açıklaması sonrasında İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/israil-suriyenin-suveyda-kenti-yakinlarina-hava-saldirisi-duzenledi-1097969868.html

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