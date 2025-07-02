https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/dunyada-gundem-olmustu-sean-diddy-combs-davasinda-karar-aciklandi-1097539562.html
Dünyada gündem olmuştu: Sean 'Diddy' Combs davasında karar açıklandı
Dünyada gündem olmuştu: Sean 'Diddy' Combs davasında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, New York’ta görülen federal davada insan ticareti ve çete üyeliği gibi ömür boyu hapis cezası gerektirebilecek en ciddi... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T21:05+0300
2025-07-02T21:05+0300
2025-07-02T21:05+0300
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rap
rap müzik
mahkeme
mahkeme kararı
sapık
taciz
çocuklara taciz
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Sean 'Diddy' Combs cinsel sömürü davasında en ağır suçlamalardan beraat etti.Ünlü rapçi New York'ta görülen davada insan ticareti ve çete üyeliği gibi en ağır suçlamalardan beraat etti. Ancak fuhuşla bağlantılı suçlardan suçlu bulunan Combs'un hapis cezası alabileceği ifade edildi. Mahkeme sonrası Combs diz çöküp dua ederken, ailesi ve destekçilerinin kararları sevinçle karşıladığı belirtildi.Öte yandan 55 yaşındaki Combs'un federal Mann Yasası'nı ihlal ederek ülke genelinde, aralarında sevgilileri ve ücretli erkek seks işçilerinin de bulunduğu kişileri cinsel ilişki amaçlı taşıdığı gerekçesiyle fuhuşla bağlantılı bir suçtan mahkum edildiği açıklandı. Hapis cezası alma ihtimali bulunan Combs’un kefaletle serbest bırakılma şansının olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/yakinlari-diddy-hakkinda-bilinmeyenleri-anlatti-her-seyden-pacayi-kurtarabilir-1092320750.html
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p. diddy, abd, rap, rap müzik, mahkeme, mahkeme kararı, sapık, taciz, çocuklara taciz, erkek modellere cinsel taciz, tecavüz, tecavüz girişimi
p. diddy, abd, rap, rap müzik, mahkeme, mahkeme kararı, sapık, taciz, çocuklara taciz, erkek modellere cinsel taciz, tecavüz, tecavüz girişimi
Dünyada gündem olmuştu: Sean 'Diddy' Combs davasında karar açıklandı
Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, New York’ta görülen federal davada insan ticareti ve çete üyeliği gibi ömür boyu hapis cezası gerektirebilecek en ciddi suçlamalardan beraat etti. Ancak Combs, fuhuşla bağlantılı bazı suçlardan suçlu bulundu. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından ünlü rapçi diz çökerek dua etti.
Sean 'Diddy' Combs cinsel sömürü davasında en ağır suçlamalardan beraat etti.
Ünlü rapçi New York'ta görülen davada insan ticareti ve çete üyeliği gibi en ağır suçlamalardan beraat etti. Ancak fuhuşla bağlantılı suçlardan suçlu bulunan Combs'un hapis cezası alabileceği ifade edildi. Mahkeme sonrası Combs diz çöküp dua ederken, ailesi ve destekçilerinin kararları sevinçle karşıladığı belirtildi.
Öte yandan 55 yaşındaki Combs'un federal Mann Yasası'nı ihlal ederek ülke genelinde, aralarında sevgilileri ve ücretli erkek seks işçilerinin de bulunduğu kişileri cinsel ilişki amaçlı taşıdığı gerekçesiyle fuhuşla bağlantılı bir suçtan mahkum edildiği açıklandı. Hapis cezası alma ihtimali bulunan Combs’un kefaletle serbest bırakılma şansının olduğu ifade edildi.