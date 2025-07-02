https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/dunyada-gundem-olmustu-sean-diddy-combs-davasinda-karar-aciklandi-1097539562.html

Dünyada gündem olmuştu: Sean 'Diddy' Combs davasında karar açıklandı

Dünyada gündem olmuştu: Sean 'Diddy' Combs davasında karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, New York’ta görülen federal davada insan ticareti ve çete üyeliği gibi ömür boyu hapis cezası gerektirebilecek en ciddi... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T21:05+0300

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Sean 'Diddy' Combs cinsel sömürü davasında en ağır suçlamalardan beraat etti.Ünlü rapçi New York'ta görülen davada insan ticareti ve çete üyeliği gibi en ağır suçlamalardan beraat etti. Ancak fuhuşla bağlantılı suçlardan suçlu bulunan Combs'un hapis cezası alabileceği ifade edildi. Mahkeme sonrası Combs diz çöküp dua ederken, ailesi ve destekçilerinin kararları sevinçle karşıladığı belirtildi.Öte yandan 55 yaşındaki Combs'un federal Mann Yasası'nı ihlal ederek ülke genelinde, aralarında sevgilileri ve ücretli erkek seks işçilerinin de bulunduğu kişileri cinsel ilişki amaçlı taşıdığı gerekçesiyle fuhuşla bağlantılı bir suçtan mahkum edildiği açıklandı. Hapis cezası alma ihtimali bulunan Combs’un kefaletle serbest bırakılma şansının olduğu ifade edildi.

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