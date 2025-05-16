https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/italya-meclisinde-hayaletli-protesto-basbakan-meloni-saskina-dondu-1096264131.html
İtalya Meclisi'nde hayaletli protesto: Başbakan Meloni şaşkına döndü
İtalya Meclisi'nde hayaletli protesto: Başbakan Meloni şaşkına döndü
Sputnik Türkiye
İtalya'da sıra dışı bir protesto yaşandı. Più Europa Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Riccardo Magi, 8-9 Haziran'daki referanduma ilişkin hükümetin... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T01:04+0300
2025-05-16T01:04+0300
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İtalya'da milletvekili Riccardo Magi, hayalet kostümüyle parlamentoya girerek Başbakan Meloni'ye tepki gösterdi.Başbakan Giorgia Meloni’nin soruları yanıtladığı Meclis oturumu sırasında, Lega Partisi lideri Riccardo Molinari konuşurken, Magi üzerinde 'referandum' yazan bir kağıt taşıyarak hükümetin halkı sandığa gitmekten caydırdığını savundu.Meclis Başkanı Lorenzo Fontana, protestonun ardından Magi’nin salondan çıkarılmasını talep etti. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı alınan milletvekili, Meloni’ye doğru bağırarak, “Hatırlıyor musunuz?” diyerek tepkisini sürdürdü. Başbakan Meloni ise olayı tebessümle izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/italyan-senatosunda-meloni---renzi-arasinda-tartisma-cikti-istifa-edecek-misin-1096041844.html
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i̇talya, i̇talya dışişleri bakanlığı, i̇talya başbakan yardımcısı matteo salvini, forza i̇talya, meclis, ulusal meclis, meclis komisyonu, protesto gösterisi, protesto, protesto notası, hayalet
İtalya Meclisi'nde hayaletli protesto: Başbakan Meloni şaşkına döndü
İtalya'da sıra dışı bir protesto yaşandı. Più Europa Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Riccardo Magi, 8-9 Haziran'daki referanduma ilişkin hükümetin sessizliğini protesto etmek amacıyla Temsilciler Meclisi’ne hayalet kostümüyle geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi şaşkına uğratan vekil Meclis'ten dışarı atıldı.
İtalya'da milletvekili Riccardo Magi, hayalet kostümüyle parlamentoya girerek Başbakan Meloni'ye tepki gösterdi.
Başbakan Giorgia Meloni’nin soruları yanıtladığı Meclis oturumu sırasında, Lega Partisi lideri Riccardo Molinari konuşurken, Magi üzerinde 'referandum' yazan bir kağıt taşıyarak hükümetin halkı sandığa gitmekten caydırdığını savundu.
Meclis Başkanı Lorenzo Fontana, protestonun ardından Magi’nin salondan çıkarılmasını talep etti. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı alınan milletvekili, Meloni’ye doğru bağırarak, “Hatırlıyor musunuz?” diyerek tepkisini sürdürdü. Başbakan Meloni ise olayı tebessümle izledi.