https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/avrupa-birligi-suriyeye-yonelik-tum-ekonomik-yaptirimlari-kaldirdi-1096373753.html
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırdı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, on yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından Suriye halkının ülkelerini yeniden inşa etmelerine destek olmak amacıyla ekonomik... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T19:46+0300
2025-05-20T19:46+0300
2025-05-20T20:25+0300
dünya
avrupa birliği
suriye
yaptırım
ekonomik yaptırım
ticari yaptırım
yaptırım listesi
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AB, Suriye halkına destek olmak amacıyla ekonomik yaptırımları kaldırdığını ve ülkedeki yeniden inşa sürecine katkı sağlayacağını duyurdu.AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi sosyal medya hesabından "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının kapsayıcı ve barışçıl yeni bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/mit-baskani-kalin-suriye-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1096372854.html
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avrupa birliği, suriye, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi
avrupa birliği, suriye, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:46 20.05.2025 (güncellendi: 20:25 20.05.2025)
Avrupa Birliği, on yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından Suriye halkının ülkelerini yeniden inşa etmelerine destek olmak amacıyla ekonomik yaptırımlarını kaldırma kararı aldı.
AB, Suriye halkına destek olmak amacıyla ekonomik yaptırımları kaldırdığını ve ülkedeki yeniden inşa sürecine katkı sağlayacağını duyurdu.
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi sosyal medya hesabından "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının kapsayıcı ve barışçıl yeni bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.