https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/avrupa-birligi-suriyeye-yonelik-tum-ekonomik-yaptirimlari-kaldirdi-1096373753.html

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırdı

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırdı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği, on yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından Suriye halkının ülkelerini yeniden inşa etmelerine destek olmak amacıyla ekonomik... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T19:46+0300

2025-05-20T19:46+0300

2025-05-20T20:25+0300

dünya

avrupa birliği

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AB, Suriye halkına destek olmak amacıyla ekonomik yaptırımları kaldırdığını ve ülkedeki yeniden inşa sürecine katkı sağlayacağını duyurdu.AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi sosyal medya hesabından "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının kapsayıcı ve barışçıl yeni bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/mit-baskani-kalin-suriye-cumhurbaskani-sarayla-gorustu-1096372854.html

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avrupa birliği, suriye, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, yaptırım listesi