https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/danimarka-istihbarati-abdyi-ilk-kez-guvenlik-riski-olarak-listeledi-1101694231.html

Danimarka istihbaratı ABD’yi ilk kez ‘güvenlik riski’ olarak listeledi

Danimarka istihbaratı ABD’yi ilk kez ‘güvenlik riski’ olarak listeledi

Sputnik Türkiye

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE) bugün yayımladığı 2025 dönemi yıllık tehdit değerlendirmesinde, ilk kez ABD’yi ‘potansiyel bir güvenlik riski’ sınıfına aldı.

2025-12-10T19:16+0300

2025-12-10T19:16+0300

2025-12-10T19:16+0300

dünya

danimarka

i̇stihbarat

abd

donald trump

abd

grönland

washington

ulusal yabancılar merkezi (danimarka)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1c/1068830304_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5e71b9ec987148682909df8a67bd9bcb.jpg

Danimarka’daki istihbarat kurumu, ülkenin ‘yakın müttefikine’ bakışında değişim işaret eden bu değerlendirmeyle, ABD’yi ilk kez 'potansiyel bir güvenlik riski' olarak tanımladı.Bu değişim, Grönland üzerindeki jeopolitik sürtüşmelerle eş zamanlı geldi.İskandinav ülkesindeki iki kritik casusluk kurumundan biri olan Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, çarşamba günü yayımlanan 2025 istihbarat görünümünde, 'ABD’nin giderek kendi çıkarlarına öncelik verdiğini ve artık ekonomik ve teknolojik gücünü bir güç aracı olarak, müttefikler ve ortaklara karşı da kullanmaya başladığını’ kaydetti.‘Bir kırılmayı temsil ediyor’Bu açıklama, Danimarka’da, geleneksel müttefiklik çerçevesindeki değerlendirmelerin, yeniden gözden geçirilmesine neden olacak bir kırılmayı temsil ediyor.Amerikan basınına göre Danimarka’da kamuoyunda ve siyasetçiler arasında, ‘ABD’ye kör güven’ döneminin kapanmaya başladığı yorumları yaygınlaşmaya başladı.Bu gelişme, özellikle stratejik öneme sahip Grönland konusunda Washington ile Kopenhag arasında son dönemde yaşanan gerilim ışığında geliyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Grönland’a dönük artan istihbarat girişimleri, Danimarka hükümetinde ciddi rahatsızlığa yol açmış, ABD büyükelçisi çağrılmıştı.Grönland tartışmaları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/danimarkadan-trumpa-karsi-gece-nobeti-gronland-krizi-sonrasi-ozel-birim-kuruldu-1101360915.html

danimarka

abd

grönland

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, istihbarat, fe, abd, güvenlik riski, haberler, grönland