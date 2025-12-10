Türkiye
Danimarka istihbaratı ABD'yi ilk kez 'güvenlik riski' olarak listeledi
Danimarka istihbaratı ABD’yi ilk kez ‘güvenlik riski’ olarak listeledi
Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE) bugün yayımladığı 2025 dönemi yıllık tehdit değerlendirmesinde, ilk kez ABD’yi ‘potansiyel bir güvenlik riski’ sınıfına aldı.
Danimarka’daki istihbarat kurumu, ülkenin ‘yakın müttefikine’ bakışında değişim işaret eden bu değerlendirmeyle, ABD’yi ilk kez 'potansiyel bir güvenlik riski' olarak tanımladı.Bu değişim, Grönland üzerindeki jeopolitik sürtüşmelerle eş zamanlı geldi.İskandinav ülkesindeki iki kritik casusluk kurumundan biri olan Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, çarşamba günü yayımlanan 2025 istihbarat görünümünde, 'ABD’nin giderek kendi çıkarlarına öncelik verdiğini ve artık ekonomik ve teknolojik gücünü bir güç aracı olarak, müttefikler ve ortaklara karşı da kullanmaya başladığını’ kaydetti.‘Bir kırılmayı temsil ediyor’Bu açıklama, Danimarka’da, geleneksel müttefiklik çerçevesindeki değerlendirmelerin, yeniden gözden geçirilmesine neden olacak bir kırılmayı temsil ediyor.Amerikan basınına göre Danimarka’da kamuoyunda ve siyasetçiler arasında, ‘ABD’ye kör güven’ döneminin kapanmaya başladığı yorumları yaygınlaşmaya başladı.Bu gelişme, özellikle stratejik öneme sahip Grönland konusunda Washington ile Kopenhag arasında son dönemde yaşanan gerilim ışığında geliyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Grönland’a dönük artan istihbarat girişimleri, Danimarka hükümetinde ciddi rahatsızlığa yol açmış, ABD büyükelçisi çağrılmıştı.Grönland tartışmaları
Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE) bugün yayımladığı 2025 dönemi yıllık tehdit değerlendirmesinde, ilk kez ABD’yi ‘potansiyel bir güvenlik riski’ sınıfına aldı.
Danimarka’daki istihbarat kurumu, ülkenin ‘yakın müttefikine’ bakışında değişim işaret eden bu değerlendirmeyle, ABD’yi ilk kez 'potansiyel bir güvenlik riski' olarak tanımladı.
Bu değişim, Grönland üzerindeki jeopolitik sürtüşmelerle eş zamanlı geldi.
İskandinav ülkesindeki iki kritik casusluk kurumundan biri olan Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, çarşamba günü yayımlanan 2025 istihbarat görünümünde, 'ABD’nin giderek kendi çıkarlarına öncelik verdiğini ve artık ekonomik ve teknolojik gücünü bir güç aracı olarak, müttefikler ve ortaklara karşı da kullanmaya başladığını’ kaydetti.

‘Bir kırılmayı temsil ediyor’

Bu açıklama, Danimarka’da, geleneksel müttefiklik çerçevesindeki değerlendirmelerin, yeniden gözden geçirilmesine neden olacak bir kırılmayı temsil ediyor.
Amerikan basınına göre Danimarka’da kamuoyunda ve siyasetçiler arasında, ‘ABD’ye kör güven’ döneminin kapanmaya başladığı yorumları yaygınlaşmaya başladı.
Bu gelişme, özellikle stratejik öneme sahip Grönland konusunda Washington ile Kopenhag arasında son dönemde yaşanan gerilim ışığında geliyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin Grönland’a dönük artan istihbarat girişimleri, Danimarka hükümetinde ciddi rahatsızlığa yol açmış, ABD büyükelçisi çağrılmıştı.

Grönland tartışmaları

Donald Trump’ın 2019’da Grönland’ı ‘satın alma’ önerisi, Kopenhag tarafından ‘absürd’ olarak nitelendi.
Trump’ın ikinci döneminde Washington, Arktik’teki askeri ve ekonomik varlığını artırmayı öncelikler arasına aldı.
ABD’nin attığı adımlar Danimarka’da tepkiyle karşılandı.
Danimarka dışişleri Grönland'a 'müdahale' gerekçesiyle ABD maslahatgüzarını çağırdı.
