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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/trump-orta-dogu-turunun-ilk-ayagi-olan-suudi-arabistanda-1096175680.html
Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'da
Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'da
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Papa Francis'in cenaze töreni hariç ilk resmi yurt dışı gezisine başladı. Trump, Orta Doğu gezisinin ilk ayağı olan Suudi Arabistan'a vardı... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T12:20+0300
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dünya
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donald trump
muhammed bin selman
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. Trump'ı, Riyad’daki Melik Halid Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.Trump, Suudi Arabistan'la başladığı gezisinde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek. 'Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim'ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin gerçekleşmesi için ısrarcı olduğunu belirten Trump, bu toplantıdan umutlu olduğunu ifade etti. Trump, İstanbul’daki zirvenin barış süreci açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili süreci yakından izlediğini belirtti. Trump, barış umutlarının arttığını ifade ederek İstanbul'a gelme olasılığını değerlendirdiğini “Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim" sözleriyle ifade etti.
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suudi arabistan, donald trump, muhammed bin selman, abd, resmi ziyaret
suudi arabistan, donald trump, muhammed bin selman, abd, resmi ziyaret

Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'da

12:20 13.05.2025 (güncellendi: 12:28 13.05.2025)
© AA / Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal CourtTrump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'da
Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© AA / Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal Court
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ABD Başkanı Trump, Papa Francis'in cenaze töreni hariç ilk resmi yurt dışı gezisine başladı. Trump, Orta Doğu gezisinin ilk ayağı olan Suudi Arabistan'a vardı. Trump'ı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. Trump'ı, Riyad’daki Melik Halid Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.
Trump, Suudi Arabistan'la başladığı gezisinde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek.

'Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim'

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin gerçekleşmesi için ısrarcı olduğunu belirten Trump, bu toplantıdan umutlu olduğunu ifade etti. Trump, İstanbul’daki zirvenin barış süreci açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili süreci yakından izlediğini belirtti. Trump, barış umutlarının arttığını ifade ederek İstanbul'a gelme olasılığını değerlendirdiğini “Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim" sözleriyle ifade etti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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Trump: İstanbul'daki toplantıda iyi şeyler çıkabilir, Perşembe günü gelebilirim
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