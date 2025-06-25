https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/nato-genel-sekreteri-rutte-trumpa-baba-diye-hitap-etti-baba-bazen-sert-konusmak-zorunda-kalir-1097329819.html

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump’a ‘baba’ diye hitap etti: 'Baba bazen sert konuşmak zorunda kalır'

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump’a ‘baba’ diye hitap etti: 'Baba bazen sert konuşmak zorunda kalır'

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’a 'baba' diye hitap ederek, İsrail'le İran... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T17:17+0300

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NATO Genel Sekreteri, İsrail-İran ateşkesi nedeniyle ABD Başkanı Trump’a ‘baba’ diye hitap etti.Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesinde Rutte, Trump’la birlikte yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırma kararını Trump’a borçlu olduklarını belirterek, “Bu siz 2016’da seçilip geçen yıl yeniden seçilmemiş olsaydınız gerçekleşmezdi... Bu nedenle size teşekkür etmek istiyorum” dedi.Trump, İsrail ve İran’ı “okul bahçesindeki iki çocuk” gibi kavga eden taraflar olarak niteleyerek, “Delicesine kavga ediyorlar. Durduramıyorsunuz. 2-3 dakika kavga etmelerine izin verin. Sonra durdurmak kolaylaşıyor” dedi. Bunun üzerine Rutte, “Sonra baba bazen sert konuşmak zorunda kalır” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-mesajini-yayinlamasi-skandalina-tepki-gosteren-gazeteciye-nato-genel-sekreteri-rutte-boyle-1097327797.html

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nato, i̇ran, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), nükleer, nükleer füze, nükleer silah