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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bitcoin-rekor-kirmaya-devam-ediyor-116-bin-dolarin-uzerine-cikti-1097797198.html
Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor: 116 bin doların üzerine çıktı
Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor: 116 bin doların üzerine çıktı
Sputnik Türkiye
Binance verilerine göre, Bitcoin fiyatı 116.000 dolar seviyesini geçerek 116.322,72 dolara yükseldi. Bitmex'te ise kısa süreliğine 117 bin doları aşarak... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T03:02+0300
2025-07-11T03:02+0300
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Binance kripto para borsasının işlem verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı tarihte ilk kez 116.000 doların üzerine çıktı.Binance'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bitcoin, 116.000 dolar seviyesini aşarak 24 saatte yüzde 4,69 artışla 116.322,71875 dolardan işlem görüyor.Bitmex kripto para borsasında Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak kısa süreliğine 117.000 doların üzerine çıkarak 117.614 dolara ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bitcoin-tarihinde-ilk-kez-neredeyse-112000-dolara-ulasti-1097756666.html
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binance, btc, bitcoin, yükseliş, rekor
binance, btc, bitcoin, yükseliş, rekor

Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor: 116 bin doların üzerine çıktı

03:02 11.07.2025
© AA / Ömer Taha ÇetinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Ömer Taha Çetin
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Binance verilerine göre, Bitcoin fiyatı 116.000 dolar seviyesini geçerek 116.322,72 dolara yükseldi. Bitmex'te ise kısa süreliğine 117 bin doları aşarak 117.614 dolara çıktı.
Binance kripto para borsasının işlem verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı tarihte ilk kez 116.000 doların üzerine çıktı.
Binance'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bitcoin, 116.000 dolar seviyesini aşarak 24 saatte yüzde 4,69 artışla 116.322,71875 dolardan işlem görüyor.
Bitmex kripto para borsasında Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak kısa süreliğine 117.000 doların üzerine çıkarak 117.614 dolara ulaştı.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
EKONOMİ
Bitcoin tarihinde ilk kez neredeyse 112.000 dolara ulaştı
9 Temmuz, 23:36
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