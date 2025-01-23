https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/los-angeles-yanginlari-devam-ediyor-binlerce-kisiye-tahliye-emri-verildi-1092967608.html
Los Angeles yangınları devam ediyor: Binlerce kişiye tahliye emri verildi
Los Angeles yangınları devam ediyor: Binlerce kişiye tahliye emri verildi
Sputnik Türkiye
Los Angeles'da hızla yayılan yeni bir orman yangını patlak verdi ve on binlerce kişi, ABD tarihinin en yıkıcı yangınlarında evlerini tahliye ediyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:33+0300
2025-01-23T11:33+0300
2025-01-23T11:33+0300
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Los Angeles'ın Santa Clarita bölgesinin kuzeyinde kalan Hughes dağlık bölgesinde dün hızla yayılan yeni bir orman yangını başladı. Bölgede yaşayan 50 bin kişiye tahliye emri verildi. Hughes yangını adı verilen bu yeni orman yangınının, kurak arazide şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla büyüdüğü ifade edildi. Sabah saatlerinde patlak veren yangın yaklaşık 40 kilometrekarelik ağaçlık alanı küle çevirdi. Hughes orman yangını, Eaton ve Palisades yangınlarının üçüncü hafta devam ettiği bölgeye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki popüler bir bölge ve Castaic Gölü'ne yakın mesafede olduğu kaydedildi. Castaic Gölü bölgesinde yaklaşık 18 bin kişinin yaşadığını belirten yetkililer, yangının bu gölgeye sıçramaması için çalıştıklarını vurguladı. Meteorolojiden sorumlu ABD Ulusal Hava Servisi, yangına zemin hazırlayan kritik hava koşullarının tekrar gerçekleşeceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/hindistanda-yangin-soylentisiyle-trenden-atlayan-12-yolcuya-baska-tren-carpti-1092957209.html
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los angeles, palisades, abd, orman yangını, tahliye, tahliye operasyonu
los angeles, palisades, abd, orman yangını, tahliye, tahliye operasyonu
Los Angeles yangınları devam ediyor: Binlerce kişiye tahliye emri verildi
Los Angeles'da hızla yayılan yeni bir orman yangını patlak verdi ve on binlerce kişi, ABD tarihinin en yıkıcı yangınlarında evlerini tahliye ediyor.
Los Angeles'ın Santa Clarita bölgesinin kuzeyinde kalan Hughes dağlık bölgesinde dün hızla yayılan yeni bir orman yangını başladı. Bölgede yaşayan 50 bin kişiye tahliye emri verildi. Hughes yangını adı verilen bu yeni orman yangınının, kurak arazide şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla büyüdüğü ifade edildi.
Sabah saatlerinde patlak veren yangın yaklaşık 40 kilometrekarelik ağaçlık alanı küle çevirdi. Hughes orman yangını, Eaton ve Palisades yangınlarının üçüncü hafta devam ettiği bölgeye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki popüler bir bölge ve Castaic Gölü'ne yakın mesafede olduğu kaydedildi. Castaic Gölü bölgesinde yaklaşık 18 bin kişinin yaşadığını belirten yetkililer, yangının bu gölgeye sıçramaması için çalıştıklarını vurguladı.
Meteorolojiden sorumlu ABD Ulusal Hava Servisi, yangına zemin hazırlayan kritik hava koşullarının tekrar gerçekleşeceğini ifade etti.