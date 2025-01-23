https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/los-angeles-yanginlari-devam-ediyor-binlerce-kisiye-tahliye-emri-verildi-1092967608.html

Los Angeles yangınları devam ediyor: Binlerce kişiye tahliye emri verildi

Los Angeles yangınları devam ediyor: Binlerce kişiye tahliye emri verildi

Sputnik Türkiye

Los Angeles'da hızla yayılan yeni bir orman yangını patlak verdi ve on binlerce kişi, ABD tarihinin en yıkıcı yangınlarında evlerini tahliye ediyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T11:33+0300

2025-01-23T11:33+0300

2025-01-23T11:33+0300

dünya

los angeles

palisades

abd

orman yangını

tahliye

tahliye operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092968392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32b3517a3b23a2cf987e6cbe0e2d3a9d.jpg

Los Angeles'ın Santa Clarita bölgesinin kuzeyinde kalan Hughes dağlık bölgesinde dün hızla yayılan yeni bir orman yangını başladı. Bölgede yaşayan 50 bin kişiye tahliye emri verildi. Hughes yangını adı verilen bu yeni orman yangınının, kurak arazide şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla büyüdüğü ifade edildi. Sabah saatlerinde patlak veren yangın yaklaşık 40 kilometrekarelik ağaçlık alanı küle çevirdi. Hughes orman yangını, Eaton ve Palisades yangınlarının üçüncü hafta devam ettiği bölgeye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki popüler bir bölge ve Castaic Gölü'ne yakın mesafede olduğu kaydedildi. Castaic Gölü bölgesinde yaklaşık 18 bin kişinin yaşadığını belirten yetkililer, yangının bu gölgeye sıçramaması için çalıştıklarını vurguladı. Meteorolojiden sorumlu ABD Ulusal Hava Servisi, yangına zemin hazırlayan kritik hava koşullarının tekrar gerçekleşeceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/hindistanda-yangin-soylentisiyle-trenden-atlayan-12-yolcuya-baska-tren-carpti-1092957209.html

los angeles

palisades

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

los angeles, palisades, abd, orman yangını, tahliye, tahliye operasyonu