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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/israil-yardim-bekleyen-filistinlileri-hedef-aldi-en-az-45-olu-1097081865.html
İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: En az 45 ölü
İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: En az 45 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Filistin'in Han Yunus kentinde yardım dağıtılan bir noktayı hedef aldı. Yüzlerce Filistinlinin beklediği yere yapılan saldırı sonucu en az 45... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T11:45+0300
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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki "tahliye kavşağı" olarak bilinen noktada insani insani yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef alması sonucu en az 45 Filistinli hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler ile yaralılar, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/canli-iran-israil-catismasinin-5-gunu-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ederken-abd-kuvvetlerini-1097073715.html
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i̇srail, gazze, han yunus

İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: En az 45 ölü

11:45 17.06.2025
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail, Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: En az 45 ölü
İsrail, Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: En az 45 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
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İsrail ordusu, Filistin'in Han Yunus kentinde yardım dağıtılan bir noktayı hedef aldı. Yüzlerce Filistinlinin beklediği yere yapılan saldırı sonucu en az 45 kişinin hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki "tahliye kavşağı" olarak bilinen noktada insani insani yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef alması sonucu en az 45 Filistinli hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler ile yaralılar, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.
Herzilya, İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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