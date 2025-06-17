https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/israil-yardim-bekleyen-filistinlileri-hedef-aldi-en-az-45-olu-1097081865.html
İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: En az 45 ölü
İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: En az 45 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Filistin'in Han Yunus kentinde yardım dağıtılan bir noktayı hedef aldı. Yüzlerce Filistinlinin beklediği yere yapılan saldırı sonucu en az 45... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T11:45+0300
2025-06-17T11:45+0300
2025-06-17T11:45+0300
i̇srail- filistin çatışması
i̇srail
gazze
han yunus
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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki "tahliye kavşağı" olarak bilinen noktada insani insani yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef alması sonucu en az 45 Filistinli hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler ile yaralılar, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/canli-iran-israil-catismasinin-5-gunu-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ederken-abd-kuvvetlerini-1097073715.html
i̇srail
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i̇srail, gazze, han yunus
i̇srail, gazze, han yunus
İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: En az 45 ölü
İsrail ordusu, Filistin'in Han Yunus kentinde yardım dağıtılan bir noktayı hedef aldı. Yüzlerce Filistinlinin beklediği yere yapılan saldırı sonucu en az 45 kişinin hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki "tahliye kavşağı" olarak bilinen noktada insani insani yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef alması sonucu en az 45 Filistinli hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler ile yaralılar, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.