https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/eski-ingiltere-savunma-bakan-yardimcisi-cocuk-istismari-suphesiyle-gozaltina-alindi-1092583253.html

Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı

Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de milletvekili yapmış ve devamında Savunma Bakanlığı Yardımcısı olarak görev yapmış Caplin'in pefodili suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

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işçi partisi

sun

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İngiltere’nin eski Savunma Bakan Yardımcısı Ivor Caplin, çocuklara yönelik cinsel suçlar işlediği şüphesiyle gözaltına alındı. The Sun gazetesinin haberine göre, Caplin olduğu iddia edilen bir kişinin sokakta kelepçelenerek gözaltına alındığı anlara ait bir video sosyal medyada yayımlandı.Haberde, Caplin’in iktidardaki İşçi Partisi üyeliğinin, birkaç ay önce detayları açıklanmayan 'ciddi suçlamalar' nedeniyle askıya alındığı belirtildi. Caplin’in bu suçlamaları reddettiği ifade edildi.Polis yetkilileri, 66 yaşındaki adamın 11 Ocak’ta gözaltına alındığını doğrularken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.Ivor Caplin, 1997-2005 yılları arasında İngiltere Parlamentosu’nda milletvekilliği yaptı. 2003-2005 yılları arasında ise Savunma Bakanlığı’nda parlamento alt sekreterliği görevinde bulundu.

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abd, muhafazakar parti (ingiltere), işçi partisi, sun, pedofili, savunma bakanı, çocuk, erkek çocuk, çocuk istismarı