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Belarus Merkez Seçim Komisyonu: Cumhurbaşkanı seçimini Lukaşenko kazandı
Belarus Merkez Seçim Komisyonu: Cumhurbaşkanı seçimini Lukaşenko kazandı
Sputnik Türkiye
Belarus Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 86.82’sini alan Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığını duyurdu. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T07:59+0300
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aleksandr lukaşenko
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Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, düzenlediği basın toplantısı sırasında, “Aleksandr Grigorieviç Lukaşenko yüzde 86.82 oy aldı” ifadesini kullandı.Yaklaşık 6,9 milyon vatandaşın oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere katılım oranının yüzde 85.7 olduğunu kaydeden Karpenko’ya göre Lukaşenko dışında oy dağılımı şöyle oldu:Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 3.21,Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 2.02,Bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1.86,Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1.74.Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 3.6 olarak gerçekleşti.Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçim sırasında ülkede asayiş ve güvenliğin sağlandığı belirtilerek, "Ciddi bir ihlal yaşanmadı. Durum polisin kontrolü altında" ifadesi kullanıldı.Lukaşenko: Belarus hangi yöne gideceğini biliyorBelarus Devlet Başkanı Lukaşenko, pazar günü oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada seçim sonrasında herhangi bir protesto beklemediğini açıklamıştı.Devletin kendisi yönetimde olmasa dahi belirlenen istikamet üzerine ilerlemeye devam edeceğini söyleyen Lukaşenko, şu ifadeleri kullanmıştı:Lukaşenko, “Bir zamanlar Batılı şirketlerle planlayıp başlattığımız şeyleri başarıyla tamamladık ve artık Çinlilerle çalışıyoruz. Çin, ekonomimizin gelişimi için gereken her şeye sahip” dedi.
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belarus, aleksandr lukaşenko, seçim

Belarus Merkez Seçim Komisyonu: Cumhurbaşkanı seçimini Lukaşenko kazandı

07:59 27.01.2025 (güncellendi: 08:18 27.01.2025)
© Sputnik / Kristina KormilitsinaBelarus Merkez Seçim Komisyonu
Belarus Merkez Seçim Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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Belarus Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 86.82’sini alan Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığını duyurdu.
Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, düzenlediği basın toplantısı sırasında, “Aleksandr Grigorieviç Lukaşenko yüzde 86.82 oy aldı” ifadesini kullandı.
Yaklaşık 6,9 milyon vatandaşın oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere katılım oranının yüzde 85.7 olduğunu kaydeden Karpenko’ya göre Lukaşenko dışında oy dağılımı şöyle oldu:
Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 3.21,
Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 2.02,
Bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1.86,
Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1.74.
Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 3.6 olarak gerçekleşti.
Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçim sırasında ülkede asayiş ve güvenliğin sağlandığı belirtilerek, "Ciddi bir ihlal yaşanmadı. Durum polisin kontrolü altında" ifadesi kullanıldı.

Lukaşenko: Belarus hangi yöne gideceğini biliyor

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, pazar günü oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada seçim sonrasında herhangi bir protesto beklemediğini açıklamıştı.
Devletin kendisi yönetimde olmasa dahi belirlenen istikamet üzerine ilerlemeye devam edeceğini söyleyen Lukaşenko, şu ifadeleri kullanmıştı:
Bugün, Belarus artık farklı ve hangi yöne gideceğini biliyor, rotasını anlıyor. Ben olmasam bile hiç kimse bu yoldan sapmayacak. Bugünkü seçimlerde kaderimizi belirlemiyoruz zira kaderimizi uzun zaman önce zaten kararlaştırdık. Bu seçim günü bize ait. Halk için kalıcı olanı zaten inşa ettik.
Lukaşenko, “Bir zamanlar Batılı şirketlerle planlayıp başlattığımız şeyleri başarıyla tamamladık ve artık Çinlilerle çalışıyoruz. Çin, ekonomimizin gelişimi için gereken her şeye sahip” dedi.
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