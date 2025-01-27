https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/belarus-merkez-secim-komisyonu-cumhurbaskani-secimini-lukasenko-kazandi-1093074835.html

Belarus Merkez Seçim Komisyonu: Cumhurbaşkanı seçimini Lukaşenko kazandı

Belarus Merkez Seçim Komisyonu: Cumhurbaşkanı seçimini Lukaşenko kazandı

Sputnik Türkiye

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 86.82’sini alan Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığını duyurdu. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T07:59+0300

2025-01-27T07:59+0300

2025-01-27T08:18+0300

dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

seçim

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Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, düzenlediği basın toplantısı sırasında, “Aleksandr Grigorieviç Lukaşenko yüzde 86.82 oy aldı” ifadesini kullandı.Yaklaşık 6,9 milyon vatandaşın oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere katılım oranının yüzde 85.7 olduğunu kaydeden Karpenko’ya göre Lukaşenko dışında oy dağılımı şöyle oldu:Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 3.21,Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 2.02,Bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1.86,Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1.74.Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 3.6 olarak gerçekleşti.Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçim sırasında ülkede asayiş ve güvenliğin sağlandığı belirtilerek, "Ciddi bir ihlal yaşanmadı. Durum polisin kontrolü altında" ifadesi kullanıldı.Lukaşenko: Belarus hangi yöne gideceğini biliyorBelarus Devlet Başkanı Lukaşenko, pazar günü oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada seçim sonrasında herhangi bir protesto beklemediğini açıklamıştı.Devletin kendisi yönetimde olmasa dahi belirlenen istikamet üzerine ilerlemeye devam edeceğini söyleyen Lukaşenko, şu ifadeleri kullanmıştı:Lukaşenko, “Bir zamanlar Batılı şirketlerle planlayıp başlattığımız şeyleri başarıyla tamamladık ve artık Çinlilerle çalışıyoruz. Çin, ekonomimizin gelişimi için gereken her şeye sahip” dedi.

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