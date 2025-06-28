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Tahran'da binlerce kişi, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katıldı
Tahran'da binlerce kişi, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katıldı
Sputnik Türkiye
İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
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Tahran'da binlerce kişi, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katıldı
İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.
© AA / Fatemeh Bahrami
Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
© AA / Fatemeh Bahrami
Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.
Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.
© AA / Fatemeh Bahrami
Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı bildirildi.
Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı bildirildi.
© AA / Fatemeh Bahrami
İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar büyük bir topluluğun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.
İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar büyük bir topluluğun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.
© AA / Fatemeh Bahrami
Cenaze töreninde zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Cenaze töreninde zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.