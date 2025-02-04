https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/isvecte-okula-silahli-saldiri-duzenlendi-yaralilar-var-1093349972.html

İsveç'te okula silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

İsveç'te okula silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

İsveç’in Orebro kentinde bulunan eğitim merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda beş kişi vurulurken, polis saldırıyı 'cinayete teşebbüs, kundaklama ve... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T17:14+0300

2025-02-04T17:14+0300

2025-02-04T17:18+0300

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polis müdahalesi

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İsveç’in Orebro kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda beş kişinin vurulduğu belirtildi.Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olay yerine geniş çaplı bir acil müdahale ekibi sevk edildi. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, saldırıyı “çok ciddi bir gelişme” olarak nitelendirerek, hükümetin yetkililerle yakın temas halinde olduğunu açıkladı. Saldırının meydana geldiği eğitim merkezinin başkent Stockholm’ün 200 kilometre batısında yer aldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/abdde-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1091627631.html

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isveç, okul, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, eğitim, yüz yüze eğitim, polis, polis müdahalesi