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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/isvecte-okula-silahli-saldiri-duzenlendi-yaralilar-var-1093349972.html
İsveç'te okula silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var
İsveç'te okula silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İsveç’in Orebro kentinde bulunan eğitim merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda beş kişi vurulurken, polis saldırıyı 'cinayete teşebbüs, kundaklama ve... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T17:14+0300
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dünya
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okul
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silahlı saldırı
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İsveç’in Orebro kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda beş kişinin vurulduğu belirtildi.Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olay yerine geniş çaplı bir acil müdahale ekibi sevk edildi. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, saldırıyı “çok ciddi bir gelişme” olarak nitelendirerek, hükümetin yetkililerle yakın temas halinde olduğunu açıkladı. Saldırının meydana geldiği eğitim merkezinin başkent Stockholm’ün 200 kilometre batısında yer aldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
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isveç, okul, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, eğitim, yüz yüze eğitim, polis, polis müdahalesi
isveç, okul, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, eğitim, yüz yüze eğitim, polis, polis müdahalesi

İsveç'te okula silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

17:14 04.02.2025 (güncellendi: 17:18 04.02.2025)
© AP Photo / Adam Ihseİsveç - polis
İsveç - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Adam Ihse
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İsveç’in Orebro kentinde bulunan eğitim merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda beş kişi vurulurken, polis saldırıyı 'cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçları' kapsamında soruşturduklarını açıkladı.
İsveç’in Orebro kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda beş kişinin vurulduğu belirtildi.
Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, olay yerine geniş çaplı bir acil müdahale ekibi sevk edildi. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, saldırıyı “çok ciddi bir gelişme” olarak nitelendirerek, hükümetin yetkililerle yakın temas halinde olduğunu açıkladı. Saldırının meydana geldiği eğitim merkezinin başkent Stockholm’ün 200 kilometre batısında yer aldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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