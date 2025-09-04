İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/italyan-moda-tasarimcisi-giorgio-armani-oldu-1099107470.html

Ünlü modacı Armani evinde, hayata gözlerini yumdu. Giorgio Armani'nin hayatı ve moda kariyeri nasıldı? Detaylar haberde...

İtalyan moda endüstrisinin efsane ismi Giorgio Armani, moda evinin yaptığı açıklamaya göre evinde öldü. Dünya moda endüstrisinin en tanınmış isimlerinden ve yüzlerinden biri olan Armani, Haziran 2025’te Milano Moda Haftası’nı ilk kez kaçırmış, 2026 İlkbahar-Yaz erkek giyim koleksiyonunun tanıtımlarına katılamamıştı.Nedeni açıklanmayan bir rahatsızlık geçirdiği biliniyordu. Armani, bu ayki Milano Moda Haftası’nda kendi imzasını taşıyan Giorgio Armani moda evinin 50. yılını kutlamak için büyük bir etkinlik planlıyordu.İtalyan hazır giyimini dünya moda sahnesine taşıdıArmani, 1970’lerin sonlarında İtalyan hazır giyimini uluslararası moda sahnesine taşıdı. Yarattığı rahat siluet, moda evini yarım yüzyıldır ileriye taşıdı.İdari ofislerden Hollywood perdelerine kadar Armani, yumuşacık kumaşlardan ve pastel tonlardan oluşan klasik, şık tasarımlarıyla ünlüleri ve zenginleri giydirdi. Şık smokinleri ve ışıltılı gece elbiseleri, ödül sezonunun kırmızı halılarında sık sık göz kamaştırdı.Vitrin tasarımcısı olarak başladı1934 yılında Piacenza'da doğan Armani, kariyerine vitrin tasarımcısı olarak başladı. Ardından erkek giyiminde devrim yaratan tasarımlarıyla tanındı. Klasik çizgiyi modern yorumlarla birleştiren Armani, “zamansız şıklığın” temsilcisi oldu. ‘Ben gerçek insanlar için tasarım yapıyorum’Armani’nin modası, mavi gözleri, kalıcı bronzluğu, genç yaşta beyazlayan saçları, kot pantolon ve tişörtten oluşan imza iş kıyafetleri ve evlerinin minimalist dekorasyonundan başlıyordu.Armani’nin vizyonu, detaylara verilen özenin fark yarattığı, ‘rahat şıklık’tı.Müşterisini tanımlaması istendiğinde sık sık şunu söylerdi:10 milyar dolarlık moda imparatorluğuGülümsemesi ve kibar tavırlarının ardında, yaratıcı yeteneğini 10 milyar dolarlık bir moda imparatorluğuna dönüştüren güçlü bir iş insanı vardı. Hiçbir birleşmeye ya da satışa girmedi; İtalyanların ‘Re Giorgio’ (Kral Giorgio) dediği Armani her zaman kendi patronuydu.11 Temmuz 1934’te Milano’nun güneyindeki Piacenza kasabasında doğdu. Önce doktor olmayı hayal etti ama Milano’daki bir mağazada vitrin dekoratörlüğü yaparken modayla tanıştı.1975’te Armani ve ortağı Sergio Galeotti, Volkswagen’lerini 10 bin dolara satıp erkek hazır giyim markalarını kurdu. Bir yıl sonra kadın koleksiyonunu eklediler.Astarsız spor ceketle sembol olduYeni tarzının sembolü, 1970’lerin sonunda piyasaya sürdüğü astarsız spor ceket oldu. Bu ceket, Hollywood’dan Wall Street’e anında başarı kazandı. Armani, ceketi ‘moda alfabesinin alfa ve omegâsı’ dediği sade bir tişörtle kombinledi.Armani takımı kısa sürede iyi giyinmek isteyen erkekler için olmazsa olmaz oldu. Kadınlar için ise iş dünyasına pantolonlu takımın girmesi moda dünyası için "adeta devrim" niteliğindeydi. ‘Güç takımı’ (power suit) olarak adlandırılan omuz vatkalı ceket ve erkek kesimli pantolon, 1980’lerde yükselen iş kadınlarının simgesi oldu.Zamanla Armani bu görünümü daha ince detaylar, lüks kumaşlar ve bej-gri paletini aydınlatan tonlarla yumuşattı. Pantolon ve cekette ısrarı nedeniyle bazı eleştirmenler onun modasını ‘androjen’ olarak niteledi.Armani’nin Hollywood çıkışı1980 tarihli klasik film American Gigolo hem Armani’ye hem de oyuncu Richard Gere’e Hollywood kapılarını açtı. Armani giyen Gere, Amerika’nın yeni gözdesi oldu; ‘Geeorgeeo’ diye seslendikleri Armani, Hollywood’un en popüler tasarımcısı haline geldi.Hollywood bağlantısı ona 200’den fazla filmde kostüm dikme ayrıcalığı kazandırdı ve 2003’te Rodeo Drive’daki “Walk of Fame”de bir yıldızla ödüllendirildi.Oscar gecelerinde Armani her zaman vardı: 2009’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Sean Penn, heykelciğini siyah üzerine siyah Armani takımıyla aldı. En İyi Kadın Oyuncu adayı Anne Hathaway kırmızı halıda beyaz straplez bir Armani Prive elbiseyle yürüdü.Jodie Foster, George Clooney, Sofia Loren ve Brad Pitt onun sadık takipçilerindendi. 2009’da David ve Victoria Beckham, Armani’nin iç çamaşırı kampanyasının yüzü oldu.Armani’nin modaya etkisi o kadar büyüktü ki, New York Guggenheim Müzesi 2000’de onun moda dünyasındaki ilk 25 yılını retrospektifle onurlandırdı. Armani o zaman şöyle demişti: “Ben iyi yaşlanan şeyleri seviyorum, modası geçmeyen, en iyinin yaşayan örnekleri haline gelen şeyleri.”Modanın ötesine geçen ArmaniBugün Armani imparatorluğu, yarısı kadınlardan oluşan 9 bin’den fazla çalışan, 7 sanayi merkezi ve dünya çapında 600’den fazla mağazadan oluşuyor.

