https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/abd-htsyi-teror-orgutu-listesinden-cikardi-1097674978.html

ABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkardı

ABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkardı

Sputnik Türkiye

Trump yönetimi, Suriye merkezli Heyet Tahrir el-Şam'ın Yabancı Terör Örgütü (FTO) statüsünü kaldırma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait kararın bu... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T18:25+0300

2025-07-07T18:25+0300

2025-07-07T18:25+0300

dünya

heyet tahrir şam (htş)

abd

terör

terör örgütü

terör saldırısı

terör hücresi

terör örgütleri

terör eylemi

terör örgütü üyeliği

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ABD, Suriye’nin eski adıyla El Nusra olan Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik Yabancı Terör Örgütü (FTO) statüsünü kaldırdı.Eski adıyla El Nusra Cephesi olarak bilinen ve bir dönem El Kaide’nin Suriye kolu olarak faaliyet gösteren HTŞ’ye yönelik bu karar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından 23 Haziran 2025 tarihinde imzalanan bir muhtırayla alındı. Söz konusu kararın, bu hafta içinde Federal Kayıt Sistemi’nde (Federal Register) resmi olarak yayımlanmasının beklendiği açıklandı.HTŞ, daha önce El Kaide'yle olan bağını kestiğini açıklasa da birçok ülke tarafından hala terör örgütü olarak görülüyordu. Washington'un bu adımının uluslararası alanda çeşitli tepkilere neden olabileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/abd-istihbarati-suriyedeki-katliamlardan-yeni-iktidarin-gucleri-sorumlu-1094884576.html

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