https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/abd-htsyi-teror-orgutu-listesinden-cikardi-1097674978.html
ABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkardı
ABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkardı
Sputnik Türkiye
Trump yönetimi, Suriye merkezli Heyet Tahrir el-Şam'ın Yabancı Terör Örgütü (FTO) statüsünü kaldırma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait kararın bu... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T18:25+0300
2025-07-07T18:25+0300
2025-07-07T18:25+0300
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terör
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terör saldırısı
terör hücresi
terör örgütleri
terör eylemi
terör örgütü üyeliği
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ABD, Suriye’nin eski adıyla El Nusra olan Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik Yabancı Terör Örgütü (FTO) statüsünü kaldırdı.Eski adıyla El Nusra Cephesi olarak bilinen ve bir dönem El Kaide’nin Suriye kolu olarak faaliyet gösteren HTŞ’ye yönelik bu karar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından 23 Haziran 2025 tarihinde imzalanan bir muhtırayla alındı. Söz konusu kararın, bu hafta içinde Federal Kayıt Sistemi’nde (Federal Register) resmi olarak yayımlanmasının beklendiği açıklandı.HTŞ, daha önce El Kaide'yle olan bağını kestiğini açıklasa da birçok ülke tarafından hala terör örgütü olarak görülüyordu. Washington'un bu adımının uluslararası alanda çeşitli tepkilere neden olabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/abd-istihbarati-suriyedeki-katliamlardan-yeni-iktidarin-gucleri-sorumlu-1094884576.html
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heyet tahrir şam (htş), abd, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, ahmet şara
heyet tahrir şam (htş), abd, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, ahmet şara
ABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkardı
Trump yönetimi, Suriye merkezli Heyet Tahrir el-Şam'ın Yabancı Terör Örgütü (FTO) statüsünü kaldırma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait kararın bu hafta içinde Federal Kayıt Sistemi’nde yayımlanması bekleniyor. HTŞ, daha önce El Kaide’nin Suriye kolu olarak bilinen El Nusra Cephesi adıyla faaliyet gösteriyordu.
ABD, Suriye’nin eski adıyla El Nusra olan Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik Yabancı Terör Örgütü (FTO) statüsünü kaldırdı.
Eski adıyla El Nusra Cephesi olarak bilinen ve bir dönem El Kaide’nin Suriye kolu olarak faaliyet gösteren HTŞ’ye yönelik bu karar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından 23 Haziran 2025 tarihinde imzalanan bir muhtırayla alındı. Söz konusu kararın, bu hafta içinde Federal Kayıt Sistemi’nde (Federal Register) resmi olarak yayımlanmasının beklendiği açıklandı.
HTŞ, daha önce El Kaide'yle olan bağını kestiğini açıklasa da birçok ülke tarafından hala terör örgütü olarak görülüyordu. Washington'un bu adımının uluslararası alanda çeşitli tepkilere neden olabileceği ifade edildi.