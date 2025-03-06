https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/guney-korede-savas-ucagi-sivil-bolgeye-8-bomba-birakti-7-yarali--1094236627.html

Güney Kore'de savaş uçağı sivil bölgeye 8 bomba bıraktı: 7 yaralı

Güney Kore'de savaş uçağı sivil bölgeye 8 bomba bıraktı: 7 yaralı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de bir savaş uçağının canlı atışlı askeri tatbikat sırasında sivil bir bölgeye yanlışlıkla sekiz bomba atması sonucu dördü ağır, 7 kişi yaralandı. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T09:12+0300

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2025-03-06T09:12+0300

dünya

güney kore

kf-16

güney kore hava kuvvetleri

bomba

bomba imha

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Güney Kore Hava Kuvvetleri KF-16 uçağının karıştığı olay, yerel saatle 10:04 civarında (01:04 GMT) Kuzey Kore sınırına yakın Pocheon şehrinde meydana geldi. Söz konusu savaş uçağı canlı mühimmat ile yapılan tatbikat sırasında uçaktaki 8 bombayı yanlışlıkla sivil bölgeye bıraktı. Sivil yerleşim alanına düşen 8 bombadan birinin patlaması sonucu 4'ü ağır toplam 7 kişi yaralandı. Orduya bağlı bomba imha ekiplerinin diğer yedi bombayı güvenli bir yere taşıyarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı kaydedildi. Yerel medyanın haberlerine göre, iki kişinin bombanın düşmesi sonucu boyun ve omuzlarında kırıklar oluştu. Olay sırasında araç kullanan 60 yaşındaki bir kişide şarapnel parçalarıyla yaralandığı belirtildi. Güney Kore ordusunun basına yaptığı açıklamada "KF-16'mız (jet avcı uçağı) anormal bir şekilde 8 adet MK-82 bombası attı. Atış menzilinin dışına düştü" denildi. Ordu ayrıca olayı araştırdıklarını ve hasar için özür dilediklerini, etkilenenlere tazminat ödeneceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/american-airlines-ucaginda-bomba-ihbari-ucak--hazar-denizi-uzeriyken-romaya-inis-yapti-1093910591.html

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güney kore, kf-16, güney kore hava kuvvetleri, bomba, bomba imha