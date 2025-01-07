https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/venezuella-paraguay-ile-diplomatik-iliskileri-kesti-1092406879.html
Venezüella, Paraguay ile diplomatik ilişkileri kesti
Venezüella, Paraguay ile diplomatik ilişkileri kesti
Sputnik Türkiye
Venezüella, hakkında tutuklama emri bulunan muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in Venezüella başkanlık seçimlerini kazandığı hakkındaki açıklaması dolayısı ile... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T02:34+0300
2025-01-07T02:34+0300
2025-01-07T02:34+0300
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venezüella
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nicolas maduro
yvan gil
lima grubu
muhalefet
diplomatik ilişkiler
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Venezüella hükümeti, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in Venezüella başkanlık seçimlerini kazandığı hakkındaki açıklamasının ardından diplomatik ilişkilerini derhal kesme ve ülkesindeki diplomatik personelini geri çekme kararı aldığını duyurdu. Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından yayımlanan açıklamada, "Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, uluslararası hukuku ve müdahale etmeme ilkesini hiçe sayarak, iflas etmiş Lima Grubu'nun politik hayallerine dayalı başarısız bir pratiğe doğru ilerliyor. Bu çerçevede, Venezüella, egemenliğine tam saygı göstererek Paraguay ile diplomatik ilişkilerini kesmeye ve diplomatik personelini derhal geri çekmeye karar vermiştir" ifadelerini kullandı.Ayrıca Venezüella Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın dış politikasını yabancı güçlerin çıkarlarına hizmet etmeye devam etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 'demokratik ilkelere ve özgür insanların iradesine zarar veren programları desteklediğini' vurguladı.Neler olmuştu?Venezüella'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sonucunda, Ulusal Seçim Konseyi, Nicolas Maduro'yu 2025-2031 dönemi için başkan olarak ilan etti. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti. 29 Temmuz'da ülkede protestolar başlamıştı.Eylül ayında, Venezüella Cumhuriyet Savcılığı, üç kez ifade vermeye gelmeyen Gonzalez hakkında komplo, evrakta sahtecilik ve yetki gaspı suçlarından tutuklama emri çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20-liderler-zirvesinde-rahatsizlanarak-hastaneye-kaldirilan-paraguay-devlet-baskani-penanin-durumu-1090551875.html
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venezüella, paraguay, nicolas maduro, yvan gil, lima grubu, muhalefet, diplomatik ilişkiler
venezüella, paraguay, nicolas maduro, yvan gil, lima grubu, muhalefet, diplomatik ilişkiler
Venezüella, Paraguay ile diplomatik ilişkileri kesti
Venezüella, hakkında tutuklama emri bulunan muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in Venezüella başkanlık seçimlerini kazandığı hakkındaki açıklaması dolayısı ile Paraguay ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.
Venezüella hükümeti, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in Venezüella başkanlık seçimlerini kazandığı hakkındaki açıklamasının ardından diplomatik ilişkilerini derhal kesme ve ülkesindeki diplomatik personelini geri çekme kararı aldığını duyurdu.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından yayımlanan açıklamada, "Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, uluslararası hukuku ve müdahale etmeme ilkesini hiçe sayarak, iflas etmiş Lima Grubu'nun politik hayallerine dayalı başarısız bir pratiğe doğru ilerliyor. Bu çerçevede, Venezüella, egemenliğine tam saygı göstererek Paraguay ile diplomatik ilişkilerini kesmeye ve diplomatik personelini derhal geri çekmeye karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Venezüella Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın dış politikasını yabancı güçlerin çıkarlarına hizmet etmeye devam etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 'demokratik ilkelere ve özgür insanların iradesine zarar veren programları desteklediğini' vurguladı.
Venezüella'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sonucunda, Ulusal Seçim Konseyi, Nicolas Maduro'yu 2025-2031 dönemi için başkan olarak ilan etti. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti. 29 Temmuz'da ülkede protestolar başlamıştı.
Eylül ayında, Venezüella Cumhuriyet Savcılığı, üç kez ifade vermeye gelmeyen Gonzalez hakkında komplo, evrakta sahtecilik ve yetki gaspı suçlarından tutuklama emri çıkarmıştı.