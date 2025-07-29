https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trumptan-epstein-aciklamasi-adasina-davet-edildim-ama-gitmedim-1098211167.html

Trump'tan Epstein açıklaması: Adasına davet edildim ama gitmedim

Trump'tan Epstein açıklaması: Adasına davet edildim ama gitmedim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein’in Karayipler’deki özel adasına davet edildiğini ancak bu daveti reddettiğini söyledi... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T10:28+0300

2025-07-29T10:28+0300

2025-07-29T11:13+0300

dünya

donald trump

jeffrey epstein

new york

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ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Jeffrey Epstein'in adasına davet edildiğini ancak 'adayı ziyaret etme ayrıcalığına hiçbir zaman sahip olmadığını' söyledi. İskoçya gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Epstein adasına daveti 'iyi bir karar anı' olarak nitelendirdiği bir anda, reddettiğini söyledi. Trump, “Adasına gitme ayrıcalığım hiç olmadı. Ben o teklifi geri çevirdim. Bu da iyi karar verdiğim anlardan biriydi. Ama Palm Beach'te birçok kişi Epstein adasına davet edilmişti" dedi.Karayipler'de özel bir adaya sahip olan Epstein, burada birçok ismi ağırlıyordu. 1990 ve 2000'ler arasında Epstein ile sık sık bir araya gelen Trump, aralarındaki ilişkinin bozulma nedenine dair ilk kez bu kadar net konuştu. Epstein'in kendi çalışanlarını 'çalmak' istediğini söyleyen Trump, "Çalışanlarımı işe almak istedi. Uyardım, sonra tekrardan yaptı. Ben onu 'istenmeyen adam' ilan ettim ve dışladım" dedi.Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan 2019 yılında New York'ta kaldığı hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'ın intihar ettiği açıklanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein'in ölümüne ve 'potansiyel müşteri listesine' ilişkin dosyayı açıklamayı reddetmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Trump, baskılara dayanamayarak, Epstein dosyalarının 'siyasi bir silaha dönüşmesine' izin vermeyeceğini açıkladı. Adalet Bakanı Pam Bondi'den dosyaları yayımlamasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ingiliz-medyasi-epstein-davasinda-elon-musk-bill-gates-bill-clinton-ve-prens-andrew-gibi-isimler-1098200933.html

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