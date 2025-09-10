Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Fransa'da devam eden Cumhurbaşkanı Macron karşıtı gösterilere ülke genelinde katılımın 200 bini geçtiği, Paris'teki protestocuların sayısınınsa 14 bini bulduğu... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
SON HABERLER
Fransa İçişleri Bakanı 'büyük bir eylem' olarak yorumladı: Protestolara katılım 200 bin kişiyi geçti

23:40 10.09.2025 (güncellendi: 23:59 10.09.2025)
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Fransa'daki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Fransa'da devam eden Cumhurbaşkanı Macron karşıtı gösterilere ülke genelinde katılımın 200 bini geçtiği, Paris'teki protestocuların sayısınınsa 14 bini bulduğu açıklandı.
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Fransa'daki protestolarla ilgili 'büyük bir eylem' değerlendirmesini yaparak eylemlere ülke çapında 200 binden fazla katılım olduğunu ifade etti.
BFMTV'nin haberine göre Retailleau "Bu, ülke genelinde yaklaşık 200 bin, Paris'te ise yaklaşık 14 bin kişinin katıldığı büyük bir eylem" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni hükümet değişikliğinin yaşandığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde protestocular ve polis arasında da sıklıkla arbede yaşandı.
Eylemciler zaman zaman ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapattı; polisler ise eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fransa genelinde 550 noktada gösteri düzenlendi. Gösterilerde 470'den fazla protestocu gözaltına alındı. Yaklaşık 340 kişinin tutuklandığı olaylarda hem göstercilerden hem de güvenlik güçlerinden yaralananlar oldu.
