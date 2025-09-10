https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/fransa-icisleri-bakani-buyuk-bir-eylem-olarak-yorumladi-protestolara-katilim-200-bin-kisiyi-gecti-1099270751.html

Fransa İçişleri Bakanı 'büyük bir eylem' olarak yorumladı: Protestolara katılım 200 bin kişiyi geçti

Fransa İçişleri Bakanı 'büyük bir eylem' olarak yorumladı: Protestolara katılım 200 bin kişiyi geçti

Sputnik Türkiye

Fransa'da devam eden Cumhurbaşkanı Macron karşıtı gösterilere ülke genelinde katılımın 200 bini geçtiği, Paris'teki protestocuların sayısınınsa 14 bini bulduğu... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T23:40+0300

2025-09-10T23:40+0300

2025-09-10T23:59+0300

dünya

fransa

protesto

gösteri

emmanuel macron

paris

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099271362_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_94464da2507d18098a6aa55baa1345cd.jpg

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Fransa'daki protestolarla ilgili 'büyük bir eylem' değerlendirmesini yaparak eylemlere ülke çapında 200 binden fazla katılım olduğunu ifade etti. BFMTV'nin haberine göre Retailleau "Bu, ülke genelinde yaklaşık 200 bin, Paris'te ise yaklaşık 14 bin kişinin katıldığı büyük bir eylem" değerlendirmesinde bulundu.Yeni hükümet değişikliğinin yaşandığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde protestocular ve polis arasında da sıklıkla arbede yaşandı. Eylemciler zaman zaman ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapattı; polisler ise eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fransa genelinde 550 noktada gösteri düzenlendi. Gösterilerde 470'den fazla protestocu gözaltına alındı. Yaklaşık 340 kişinin tutuklandığı olaylarda hem göstercilerden hem de güvenlik güçlerinden yaralananlar oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/lavrov-rusya-israilin-katara-yonelik-saldirgan-eylemini-kiniyor-1099270292.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, protesto, gösteri, emmanuel macron, paris