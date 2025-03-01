https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ab-ulkesi-macaristan-lgbt-yuruyuslerini-yasakladi-1094098749.html

AB ülkesi Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasakladı

AB ülkesi Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasakladı

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT topluluğunun kamusal alanda yürüyüş ve etkinlik düzenlemesini yasaklayan yeni bir kararnameyi imzaladı. Bu karar... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T00:24+0300

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Macaristan, ülke genelinde LGBT yürüyüşünü yasaklarken kararın çocukların korunması gerekçesiyle alındığı duyuruldu.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT topluluğunun kamusal alanda yürüyüş ve etkinlik düzenlemesini yasaklayan yeni bir kararnameyi imzaladığını duyurdu. Başbakan Orban, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini vurgulayarak, LGBT bireylerinin düzenlediği 'onur yürüyüşlerine' artık izin verilmeyeceğini açıkladı. Orban, böyle bir etkinliğin zaten düzenlenmemesi gerektiğini belirtti.LGBT yürüyüşlerinin yasak olduğu ülkeler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/macaristan-basbakani-orban-usaidi-kapattigi-icin-trumpa-tesekkur-etti--1093406299.html

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