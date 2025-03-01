https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ab-ulkesi-macaristan-lgbt-yuruyuslerini-yasakladi-1094098749.html
AB ülkesi Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasakladı
AB ülkesi Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasakladı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT topluluğunun kamusal alanda yürüyüş ve etkinlik düzenlemesini yasaklayan yeni bir kararnameyi imzaladı. Bu karar... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T00:24+0300
2025-03-01T00:24+0300
2025-03-01T00:24+0300
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Macaristan, ülke genelinde LGBT yürüyüşünü yasaklarken kararın çocukların korunması gerekçesiyle alındığı duyuruldu.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT topluluğunun kamusal alanda yürüyüş ve etkinlik düzenlemesini yasaklayan yeni bir kararnameyi imzaladığını duyurdu. Başbakan Orban, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini vurgulayarak, LGBT bireylerinin düzenlediği 'onur yürüyüşlerine' artık izin verilmeyeceğini açıkladı. Orban, böyle bir etkinliğin zaten düzenlenmemesi gerektiğini belirtti.LGBT yürüyüşlerinin yasak olduğu ülkeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/macaristan-basbakani-orban-usaidi-kapattigi-icin-trumpa-tesekkur-etti--1093406299.html
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AB ülkesi Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasakladı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT topluluğunun kamusal alanda yürüyüş ve etkinlik düzenlemesini yasaklayan yeni bir kararnameyi imzaladı. Bu karar, Macaristan'da daha önce yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu'nun bir devamı niteliğinde olup, LGBT organizasyonlarını 'çocuk haklarını ihlal eden' yapılar olarak tanımladı.
Macaristan, ülke genelinde LGBT yürüyüşünü yasaklarken kararın çocukların korunması gerekçesiyle alındığı duyuruldu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT topluluğunun kamusal alanda yürüyüş ve etkinlik düzenlemesini yasaklayan yeni bir kararnameyi imzaladığını duyurdu. Başbakan Orban, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini vurgulayarak, LGBT bireylerinin düzenlediği 'onur yürüyüşlerine' artık izin verilmeyeceğini açıkladı. Orban, böyle bir etkinliğin zaten düzenlenmemesi gerektiğini belirtti.
LGBT yürüyüşlerinin yasak olduğu ülkeler
Macaristan
(LGBT yürüyüşleri yasaklandı)
Polonya
(Bazı bölgelerde LGBT karşıtı yasalar bulunuyor)
Gürcistan
(LGBT etkinliklerine karşı sıkı düzenlemeler var)
Belarus
(LGBT propagandası yasak)