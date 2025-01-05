https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/hindistanda-helikopter-dustu-3-olu-1092362846.html
Hindistan'da helikopter düştü: 3 Ölü
Hindistan'da helikopter düştü: 3 Ölü
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Porbandar bölgesinde yaşanan kazada helikopter... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T14:10+0300
2025-01-05T14:10+0300
2025-01-05T14:10+0300
dünya
helikopter
ambulans helikopter
askeri helikopter
hindistan
hindistan savunma bakanlığı
hindistan havayolları
kaza
kaza sebebi
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Hindistan'da sahil güvenliğe ait bir helikopter düştü, 3 kişi hayatını kaybetti.Hindistan'ın Porbandar bölgesinde sahil güvenlik helikopteri düştükten sonra alev aldı ve kazada 2'si pilot olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın 'teknik bir arıza' nedeniyle gerçekleştiğini ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/2024-yilinda-turkiyede-havalimanlari-230-milyon-yolcu-agirladi-yolcu-sayisi-yuzde-8-artti--1092360339.html
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helikopter, ambulans helikopter, askeri helikopter, hindistan, hindistan savunma bakanlığı, hindistan havayolları, kaza, kaza sebebi
helikopter, ambulans helikopter, askeri helikopter, hindistan, hindistan savunma bakanlığı, hindistan havayolları, kaza, kaza sebebi
Hindistan'da helikopter düştü: 3 Ölü
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Porbandar bölgesinde yaşanan kazada helikopter alev alırken olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Hindistan'da sahil güvenliğe ait bir helikopter düştü, 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Porbandar bölgesinde sahil güvenlik helikopteri düştükten sonra alev aldı ve kazada 2'si pilot olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın 'teknik bir arıza' nedeniyle gerçekleştiğini ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.