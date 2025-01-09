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Meksika Körfezi'nin adını değiştirmek isteyen Trump'a karşı teklif: Kuzey Amerika'nın adını değiştirelim
Meksika Körfezi'nin adını değiştirmek isteyen Trump'a karşı teklif: Kuzey Amerika'nın adını değiştirelim
Sputnik Türkiye
Donald Trump, 20 Ocak yemin töreni öncesi dünya siyasetinde gündem olmaya devam ediyor. ABD ile Meksika'nın ortak sınırları olan Meksika Körfezi'nin ismini... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T09:54+0300
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Meksika'ya sağlanan yıllık 300 milyar dolarlık sübvansiyonu diline dolayan Donald Trump, "Sübvansiyon sağlamamalıyız. Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar" demişti. Söylemlerinin tansiyonunu yükselten Trump, 7 Ocak Salı günü yaptığı açıklamada Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğini söyleyerek yeni ismin 'güzel bir tınısı' olduğunu belirtti.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'a sarkastik bir karşı teklif götürerek Kuzey Amerika'nın isminin İspanyolca "America Mexicana" yani "Meksika Amerikası" olarak değiştirilmesini ifade etti. Günlük basın toplantısında haritanın önünde duran Sheinbaum, Meksika Anayasası'ndan önce 1814 tarihli bir kuruluş belgesinde bu isimden bahsedildiğini vurguladı. Sheinbaum, Meksika Körfezi'nin 1607'den beri bu isimle anıldığını da hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/trump-kanadaya-eyalet-basbakana-vali-demeye-devam-ediyor-1091678995.html
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meksika körfezi, kuzey amerika, abd, meksika amerikası, claudia sheinbaum, claudia sheinbaum pardo, donald trump, amerika körfezi
meksika körfezi, kuzey amerika, abd, meksika amerikası, claudia sheinbaum, claudia sheinbaum pardo, donald trump, amerika körfezi

Meksika Körfezi'nin adını değiştirmek isteyen Trump'a karşı teklif: Kuzey Amerika'nın adını değiştirelim

09:54 09.01.2025 (güncellendi: 09:56 09.01.2025)
© AP Photo / Fernando LlanoMeksika Körfezi'nin adını değiştirmek isteyen Trump'a karşı teklif: Kuzey Amerika'nın adını değiştirelim
Meksika Körfezi'nin adını değiştirmek isteyen Trump'a karşı teklif: Kuzey Amerika'nın adını değiştirelim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Fernando Llano
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Donald Trump, 20 Ocak yemin töreni öncesi dünya siyasetinde gündem olmaya devam ediyor. ABD ile Meksika'nın ortak sınırları olan Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğini belirten Trump'a Meksika Devlet Başkanı, karşı teklif vererek Kuzey Amerika'daki bir bölgenin adını 'Meksika Amerikası' yapalım dedi.
Meksika'ya sağlanan yıllık 300 milyar dolarlık sübvansiyonu diline dolayan Donald Trump, "Sübvansiyon sağlamamalıyız. Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar" demişti. Söylemlerinin tansiyonunu yükselten Trump, 7 Ocak Salı günü yaptığı açıklamada Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğini söyleyerek yeni ismin 'güzel bir tınısı' olduğunu belirtti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'a sarkastik bir karşı teklif götürerek Kuzey Amerika'nın isminin İspanyolca "America Mexicana" yani "Meksika Amerikası" olarak değiştirilmesini ifade etti.
Günlük basın toplantısında haritanın önünde duran Sheinbaum, Meksika Anayasası'ndan önce 1814 tarihli bir kuruluş belgesinde bu isimden bahsedildiğini vurguladı. Sheinbaum, Meksika Körfezi'nin 1607'den beri bu isimle anıldığını da hatırlattı.
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