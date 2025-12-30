https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/yemen-bae-ile-ortak-savunma-anlasmasini-iptal-etti-1102358395.html

Yemen, BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal etti

Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, söz konusu karar, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi tarafından alındı.Alimi, devletin, anayasa çerçevesinde kurumlarına yönelik her türlü isyana kararlılıkla karşı koyacağını belirterek, Yemenlilerin kanının "kırmızı çizgi" olduğunu ve bunun asla hafife alınamayacağını ifade etti. SABA'nın haberine göre, Alimi yaptığı açıklamada, "Yemenlilerin kanı kırmızı çizgidir; bu konuda ne taviz ne de müsamaha vardır. Vatandaşlarının hayatını korumak için cesaretle her türlü fedakarlığı yapan devlet, onların onurunu hiçe sayan ya da onları pervasız maceralara sürükleyenlere karşı eli kolu bağlı durmayacaktır" ifadelerini kullandı.BAE ile yapılmış olan ortak savunma anlaşmasının iptal edilmesini öngören karar uyarınca tüm BAE kuvvetleri ve mensuplarının 24 saat içinde Yemen topraklarının tamamından çekilmesi gerekiyor.Ayrıca Vatan Kalkanı Güçleri'nin harekete geçerek Hadramevt ve Mehra illerinde tüm askeri kampları devralması istendi.Alimi, şunları kaydetti:Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hadramevt'te Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı "sınırlı bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekmeye ve silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırdı.

