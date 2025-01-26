https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/iki-ulke-savas-esigine-gelmisti-kongo-isyancilara-destek-sebebiyle-ruandadaki-diplomatlarini-geri-1093063765.html
İki ülke savaş eşiğine gelmişti: Kongo, ‘isyancılara destek’ sebebiyle Ruanda’daki diplomatlarını geri çekti
İki ülke savaş eşiğine gelmişti: Kongo, ‘isyancılara destek’ sebebiyle Ruanda’daki diplomatlarını geri çekti
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda’nın isyancı gruplara destek verdiği iddiasıyla tüm diplomatlarını geri çağırırken, Ruanda bu adımı gerilimi artırıcı bir... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T16:27+0300
2025-01-26T16:27+0300
2025-01-26T16:27+0300
dünya
m23
ruanda
kongo
asya & pasifik
savaş
çatışma
afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083977120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80919e5ff53f279759dcb049ac20b245.jpg
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda’nın isyancı gruplara destek verdiği iddiaları üzerine bu ülkedeki tüm diplomatlarını geri çağırdı. KDC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruanda’ya gönderilen bir nota ile Kinşasa’daki Ruanda Büyükelçiliğinin tüm diplomatik ve konsolosluk faaliyetlerini 48 saat içinde durdurması talep edildi. Ayrıca, Kigali’deki KDC Büyükelçiliğinde görevli tüm diplomatların geri çekildiği belirtildi.Ruanda Hükümet Sözcüsü Alain Mukuralinda, KDC’nin bu kararını 'gerilimi artırıcı ve durumu iyileştirmeyen bir adım' olarak nitelendirdi.Neler oluyor?KDC’nin doğusunda son haftalarda stratejik öneme sahip birçok bölgenin kontrolünü ele geçiren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi.KDC, Ruanda’yı M23’ü desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetti. Geçmişte de iki ülke arasında gerilim yaşanmış, KDC Ekim 2022’de Ruanda Büyükelçisini sınır dışı etmiş, Ruanda ise Ocak 2023’te KDC’nin savaş uçağını vurmuştu. Yaşananlar sonrası iki ülke savaş eşiğine gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/avustralyada-binlerce-kisi-ingiliz-kolonizminin-bayram-olarak-kutlandigi-avusturalya-gunune-karsi-1093061245.html
ruanda
kongo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083977120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d7b2456009c5f2ed89255df42b78f64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
m23 , ruanda, kongo, asya & pasifik, savaş, çatışma, afrika
m23 , ruanda, kongo, asya & pasifik, savaş, çatışma, afrika
İki ülke savaş eşiğine gelmişti: Kongo, ‘isyancılara destek’ sebebiyle Ruanda’daki diplomatlarını geri çekti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda’nın isyancı gruplara destek verdiği iddiasıyla tüm diplomatlarını geri çağırırken, Ruanda bu adımı gerilimi artırıcı bir hamle olarak değerlendirdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda’nın isyancı gruplara destek verdiği iddiaları üzerine bu ülkedeki tüm diplomatlarını geri çağırdı. KDC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruanda’ya gönderilen bir nota ile Kinşasa’daki Ruanda Büyükelçiliğinin tüm diplomatik ve konsolosluk faaliyetlerini 48 saat içinde durdurması talep edildi. Ayrıca, Kigali’deki KDC Büyükelçiliğinde görevli tüm diplomatların geri çekildiği belirtildi.
Ruanda Hükümet Sözcüsü Alain Mukuralinda, KDC’nin bu kararını 'gerilimi artırıcı ve durumu iyileştirmeyen bir adım' olarak nitelendirdi.
KDC’nin doğusunda son haftalarda stratejik öneme sahip birçok bölgenin kontrolünü ele geçiren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi.
KDC, Ruanda’yı M23’ü desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetti. Geçmişte de iki ülke arasında gerilim yaşanmış, KDC Ekim 2022’de Ruanda Büyükelçisini sınır dışı etmiş, Ruanda ise Ocak 2023’te KDC’nin savaş uçağını vurmuştu.
Yaşananlar sonrası iki ülke savaş eşiğine gelmişti.