https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abd-cin-ticaret-savasi-yeniden-basladi--1100102046.html
ABD-Çin ticaretinde yeni gerilim: Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı
Sputnik Türkiye
2025-10-11T00:06+0300
2025-10-11T00:06+0300
2025-10-11T00:29+0300
dünya
abd
çin
çin devlet başkanı şi cinping
abd - çin ticaret savaşı
çin halk cumhuriyeti
çin dışişleri bakanlığı
donald trump
trump ek gümrük vergileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097815407_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_77b0e75472447dc6e4351dc2d4ed00d3.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/trump-gelecek-hafta-misirda-gazze-konusunda-liderler-zirvesi-duzenleyecek-1100100745.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097815407_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_59aaf5400e558d882922b7caabdaeefb.jpg
00:06 11.10.2025 (güncellendi: 00:29 11.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, yönetiminin Çin’in nadir metaller ihracatına yönelik yeni kısıtlamalarına yanıt olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir metaller ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalara tepki gösterdi.
Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu hamlelerine mali olarak karşılık vermek zorunda kalacağım. Onların tekelleştirdiği her element için bizim iki katımız var” ifadelerini kullandı.
'İthalata yüzde 100 ek gümrük vergisi'
Trump, paylaşımında Çin'e uygulayacağı yaptırımın içeriğini şu şekilde paylaştı:
1 Kasım 2025 itibarıyla (veya Çin’in ek önlemlerine bağlı olarak daha önce), Amerika Birleşik Devletleri, Çin’den yapılan ithalata yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacaktır. Bu vergi, halihazırda ödenmekte olan tüm tarifelerin üzerine eklenecektir. Ayrıca, 1 Kasım’dan itibaren kritik tüm yazılımlar için ihracat kontrolleri uygulanacaktır.