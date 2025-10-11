ABD-Çin ticaretinde yeni gerilim: Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı

1 Kasım 2025 itibarıyla (veya Çin’in ek önlemlerine bağlı olarak daha önce), Amerika Birleşik Devletleri, Çin’den yapılan ithalata yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacaktır. Bu vergi, halihazırda ödenmekte olan tüm tarifelerin üzerine eklenecektir. Ayrıca, 1 Kasım’dan itibaren kritik tüm yazılımlar için ihracat kontrolleri uygulanacaktır.