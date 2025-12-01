https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/guney-korede-dev-siber-skandal-120-bin-cihaz-hacklendi-ev-kameralari-uzerinden-yasa-disi-icerik-1101437859.html
Güney Kore’de dev siber skandal: 120 bin cihaz hacklendi, ev kameraları üzerinden yasa dışı içerik üretildi
Güney Kore'de siber suç şebekelerinin, basit şifreler nedeniyle savunmasız kalan 120 binden fazla IP kamerayı ele geçirerek görüntüleri cinsel sömürü amaçlı... 01.12.2025
Güney Kore’de polis, aralarında evler, iş yerleri ve özel alanların da bulunduğu 120 binden fazla IP kameranın hacklenerek görüntülerin “cinsel sömürü” amaçlı kullanıldığını açıkladı. Olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alınırken, yasa dışı içerikleri satın alan ve izleyen 3 kişi de ayrıca yakalandı.Basit ve zayıf şifreler nedeniyle savunmasız kalan IP kameralar ele geçirildiİnternet üzerinden çalışan ve genellikle güvenlik, çocuk ve evcil hayvan takibi için kullanılan IP kameraların, basit ve zayıf şifreler nedeniyle kolayca ele geçirildiği belirtildi. Polis, şüphelilerin bu güvenlik açığından yararlanarak farklı mekânlardaki kameralara uzaktan erişim sağladığını tespit etti.Hacklenen kameraların bulunduğu yerler arasında özel konutlar, karaoke salonları, pilates stüdyoları ve bir jinekoloji kliniği de yer aldı. Güney Kore Ulusal Polis Ajansı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmadığı, ancak aynı yöntemleri kullanarak benzer suçları işledikleri bildirildi.Hacklenen görüntüler yasa dışı platformlarda satıldıŞüphelilerden birinin 63 bin kamerayı hacklediği ve bu görüntülerden 545 adet cinsel içerikli video üreterek yaklaşık 35 milyon won değerinde kripto varlık karşılığında sattığı öne sürüldü. Diğer bir şüphelinin ise 70 bin kamera üzerinden 648 video hazırlayarak yaklaşık 18 milyon won kazandığı belirtildi. Bu iki kişinin, söz konusu yasa dışı internet sitesinde son bir yılda paylaşılan içeriklerin yaklaşık yüzde 62’sinden sorumlu olduğu ifade edildi.Güney Kore polisi, bu içeriklerin dağıtıldığı yurt dışı merkezli internet sitesinin kapatılması için uluslararası birimlerle iş birliği yaptıklarını duyurdu. Ayrıca mağdurların tespit edilmesi, görüntülerin silinmesi ve yeni mağduriyetlerin önlenmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.Siber Suçlar Birimi yetkilisi Park Woo-hyun, “IP kamera hackleme ve yasa dışı görüntü kaydı, mağdurlar üzerinde derin psikolojik hasar bırakıyor. Bu nedenle son derece ciddi suçlardır ve kapsamlı soruşturmalarla ortadan kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.Yetkililerden 'daha güçlü şifre' uyarısıYetkililer, şimdiye kadar 58 farklı noktadaki mağdurlarla bizzat iletişime geçildiğini ve şifre değiştirme, güvenlik artırma gibi önlemler konusunda bilgilendirme yapıldığını açıkladı. Polis, IP kamera kullanan vatandaşlara düzenli olarak şifre değiştirme ve güçlü parola kullanma çağrısında bulundu.Bu tür kameraların bu kadar kolay hacklenmesinin önüne geçmek aslında birkaç temel ama kritik adımla büyük ölçüde alınabilir. Özetle sorun zayıf şifre + güncel olmayan yazılım + yanlış ağ ayarları. İşte etkili önlemler:1. Varsayılan şifreleri mutlaka değiştirBirçok IP kamera, “admin / 123456” gibi çok basit şifrelerle geliyor. Şunları yap:2. Yazılım güncellemesini kontrol etIP kameraların üreticileri güvenlik açıklarını kapatan güncellemeler yayınlar fakat çoğu kullanıcı bunu yapmaz.3. Kamerayı ayrı bir Wi-Fi ağına al (misafir ağı)En güvenlisi:Böylece hacklense bile ana cihazlarına ulaşamazlar.4. Uzaktan erişimi kapat“Her yerden izleme” özelliği büyük risk yaratabilir.5. Kullanılmayan özellikleri devre dışı bırak6. Şüpheli giriş denemelerini takip etBazı uygulamalar giriş denemesi bildirimi verir:7. Çok ucuz, markasız kameradan kaçınBu ürünlerde:
