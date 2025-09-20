Türkiye
Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/suriye-58-yil-sonra-bm-kursusunde-sara-konusma-yapacak-1099527916.html
Suriye 58 yıl sonra BM kürsüsünde: Şara konuşma yapacak
Suriye 58 yıl sonra BM kürsüsünde: Şara konuşma yapacak
Suriye'nin uluslararası diplomatik hamleleri hızlandı. Ülke, 1967'den bu yana ilk kez devlet başkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil...
Suriye, uzun bir aradan sonra uluslararası arenada diplomatik varlığını güçlendiriyor. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak ilk Suriye lideri olacak. Bu tarihi konuşma, 58 yıl sonra gerçekleşen ilk devlet başkanı düzeyindeki temsil olma özelliğini taşıyor.Cumhurbaşkanı Şara, New York'taki BM görüşmelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret sırasında Şara'ya, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Olabi eşlik ediyor.
Suriye'nin uluslararası diplomatik hamleleri hızlandı. Ülke, 1967'den bu yana ilk kez devlet başkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil edilecek. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
Suriye, uzun bir aradan sonra uluslararası arenada diplomatik varlığını güçlendiriyor. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak ilk Suriye lideri olacak. Bu tarihi konuşma, 58 yıl sonra gerçekleşen ilk devlet başkanı düzeyindeki temsil olma özelliğini taşıyor.
Cumhurbaşkanı Şara, New York'taki BM görüşmelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret sırasında Şara'ya, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Olabi eşlik ediyor.
