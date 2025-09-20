https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/suriye-58-yil-sonra-bm-kursusunde-sara-konusma-yapacak-1099527916.html
Suriye 58 yıl sonra BM kürsüsünde: Şara konuşma yapacak
Suriye 58 yıl sonra BM kürsüsünde: Şara konuşma yapacak
Suriye'nin uluslararası diplomatik hamleleri hızlandı. Ülke, 1967'den bu yana ilk kez devlet başkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil... 20.09.2025
Suriye, uzun bir aradan sonra uluslararası arenada diplomatik varlığını güçlendiriyor. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak ilk Suriye lideri olacak. Bu tarihi konuşma, 58 yıl sonra gerçekleşen ilk devlet başkanı düzeyindeki temsil olma özelliğini taşıyor.Cumhurbaşkanı Şara, New York'taki BM görüşmelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret sırasında Şara'ya, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Olabi eşlik ediyor.
