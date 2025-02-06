https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/filipinlerde-abd-ordusuna-ait-ucak-dustu-enkazdan-bir-asker-ve-uc-savunma-muteahhidinin-cansiz-1093442348.html

Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştü: Enkazdan bir asker ve üç savunma müteahhidinin cansız bedeni çıktı

Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştü: Enkazdan bir asker ve üç savunma müteahhidinin cansız bedeni çıktı

Sputnik Türkiye

Filipinler'de ABD ordusu ile anlaşmalı ve içinde 1 ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin bulunduğu uçak pirinç tarlasına düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T23:26+0300

2025-02-06T23:26+0300

2025-02-06T23:26+0300

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Filipinler'in güneyinde bulunan Maguindanao del Sur eyaletine bağlı küçük bir belediye olan Ampatuan beldesi yakınlarındaki bir pirinç tarlasına ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçak düştü.ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Kamu İşleri, kazaya ilişkin basın bülteninde uçağın Filipinler'deki müttefiklerin talebi üzerine 'istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığını' söyledi. Ayrıca Komutanlık, bunun 'ABD-Filipinler güvenlik işbirliği faaliyetlerini desteklemek için' rutin bir görev olduğunu söyledi. Uçak enkazından çıkarılan 4 cansız beden olduğu ifade edilen açıklamada bir ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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abd, filipinler, uçak, uçak kazası, abd ordusu