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Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştü: Enkazdan bir asker ve üç savunma müteahhidinin cansız bedeni çıktı
Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştü: Enkazdan bir asker ve üç savunma müteahhidinin cansız bedeni çıktı
Sputnik Türkiye
Filipinler'de ABD ordusu ile anlaşmalı ve içinde 1 ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin bulunduğu uçak pirinç tarlasına düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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Filipinler'in güneyinde bulunan Maguindanao del Sur eyaletine bağlı küçük bir belediye olan Ampatuan beldesi yakınlarındaki bir pirinç tarlasına ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçak düştü.ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Kamu İşleri, kazaya ilişkin basın bülteninde uçağın Filipinler'deki müttefiklerin talebi üzerine 'istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığını' söyledi. Ayrıca Komutanlık, bunun 'ABD-Filipinler güvenlik işbirliği faaliyetlerini desteklemek için' rutin bir görev olduğunu söyledi. Uçak enkazından çıkarılan 4 cansız beden olduğu ifade edilen açıklamada bir ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin hayatını kaybettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abdde-iki-ucak-pistte-carpisti-havacilik-sektorunde-guven-krizi-derinlesiyor-1093423695.html
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abd, filipinler, uçak, uçak kazası, abd ordusu
abd, filipinler, uçak, uçak kazası, abd ordusu

Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştü: Enkazdan bir asker ve üç savunma müteahhidinin cansız bedeni çıktı

23:26 06.02.2025
© AP Photo / Sam MalaWreckage of airplane in a rice field in Maguindanao del Sur province, Philippines, after officials say a U.S. military-contracted plane has crashed in a rice field in the southern Philippines, killing all four people on board, on Thursday Feb. 6, 2025. (Sam Mala/UGC via AP)
Wreckage of airplane in a rice field in Maguindanao del Sur province, Philippines, after officials say a U.S. military-contracted plane has crashed in a rice field in the southern Philippines, killing all four people on board, on Thursday Feb. 6, 2025. (Sam Mala/UGC via AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Sam Mala
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Filipinler'de ABD ordusu ile anlaşmalı ve içinde 1 ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin bulunduğu uçak pirinç tarlasına düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'in güneyinde bulunan Maguindanao del Sur eyaletine bağlı küçük bir belediye olan Ampatuan beldesi yakınlarındaki bir pirinç tarlasına ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçak düştü.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Kamu İşleri, kazaya ilişkin basın bülteninde uçağın Filipinler'deki müttefiklerin talebi üzerine 'istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığını' söyledi. Ayrıca Komutanlık, bunun 'ABD-Filipinler güvenlik işbirliği faaliyetlerini desteklemek için' rutin bir görev olduğunu söyledi.
Uçak enkazından çıkarılan 4 cansız beden olduğu ifade edilen açıklamada bir ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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