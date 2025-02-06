https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/filipinlerde-abd-ordusuna-ait-ucak-dustu-enkazdan-bir-asker-ve-uc-savunma-muteahhidinin-cansiz-1093442348.html
Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştü: Enkazdan bir asker ve üç savunma müteahhidinin cansız bedeni çıktı
Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştü: Enkazdan bir asker ve üç savunma müteahhidinin cansız bedeni çıktı
Sputnik Türkiye
Filipinler'de ABD ordusu ile anlaşmalı ve içinde 1 ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin bulunduğu uçak pirinç tarlasına düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T23:26+0300
2025-02-06T23:26+0300
2025-02-06T23:26+0300
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abd
filipinler
uçak
uçak kazası
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Filipinler'in güneyinde bulunan Maguindanao del Sur eyaletine bağlı küçük bir belediye olan Ampatuan beldesi yakınlarındaki bir pirinç tarlasına ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçak düştü.ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Kamu İşleri, kazaya ilişkin basın bülteninde uçağın Filipinler'deki müttefiklerin talebi üzerine 'istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığını' söyledi. Ayrıca Komutanlık, bunun 'ABD-Filipinler güvenlik işbirliği faaliyetlerini desteklemek için' rutin bir görev olduğunu söyledi. Uçak enkazından çıkarılan 4 cansız beden olduğu ifade edilen açıklamada bir ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin hayatını kaybettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abdde-iki-ucak-pistte-carpisti-havacilik-sektorunde-guven-krizi-derinlesiyor-1093423695.html
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abd, filipinler, uçak, uçak kazası, abd ordusu
abd, filipinler, uçak, uçak kazası, abd ordusu
Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştü: Enkazdan bir asker ve üç savunma müteahhidinin cansız bedeni çıktı
Filipinler'de ABD ordusu ile anlaşmalı ve içinde 1 ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin bulunduğu uçak pirinç tarlasına düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'in güneyinde bulunan Maguindanao del Sur eyaletine bağlı küçük bir belediye olan Ampatuan beldesi yakınlarındaki bir pirinç tarlasına ABD ordusuyla anlaşmalı bir uçak düştü.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Kamu İşleri, kazaya ilişkin basın bülteninde uçağın Filipinler'deki müttefiklerin talebi üzerine 'istihbarat, gözetleme ve keşif desteği sağladığını' söyledi. Ayrıca Komutanlık, bunun 'ABD-Filipinler güvenlik işbirliği faaliyetlerini desteklemek için' rutin bir görev olduğunu söyledi.
Uçak enkazından çıkarılan 4 cansız beden olduğu ifade edilen açıklamada bir ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin hayatını kaybettiği bildirildi.