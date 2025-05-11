ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest

"Herkese tüm destek ve sevgisi için teşekkür ediyorum. Son 45 günde özgürlüğümü kaybettim ve doktora çalışmaların için kritik bir zamanda eğitim hakkımı kaybettim. Çalışmalarıma, topluluğuma, arkadaşlarıma dönebildiğim için çok mutluyum. Benim için Türkiye'deki, Tufts'daki topluluğum için çok zor zamanlardı. Tüm nezaket, ilgi ve destek için minnettarım."