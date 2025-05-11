https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/abdde-gozaltina-alinmisti-doktora-ogrencisi-rumeysa-ozturk-serbest-1096124280.html
ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest
ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest
Sputnik Türkiye
ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 7 haftadır gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 'yeterli delil bulunmadığına'... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T08:46+0300
2025-05-11T08:46+0300
2025-05-11T08:46+0300
dünya
rümeysa öztürk
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
tufts üniversitesi
abd
gümrük muhafaza
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25 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Öztürk'ü 'yeterli delil bulunmadığına' bulunmadığına hükmederek kefaletle serbest bıraktı.Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.Boston'daki Türk Büyükelçiliği yetkilileri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumu tarafından Louisiana'da altı hafta boyunca gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk'ü, salıverilmesinin ardından Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda karşıladı.Öztürk şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/abdde-gozaltinda-tutulan-rumeysa-ozturkun-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1096108314.html
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rümeysa öztürk, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), tufts üniversitesi, abd, gümrük muhafaza
rümeysa öztürk, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), tufts üniversitesi, abd, gümrük muhafaza
ABD'de gözaltına alınmıştı: Doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk serbest
ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 7 haftadır gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 'yeterli delil bulunmadığına' bulunmadığına hükmedilerek kefaletle serbest bırakıldı. Havalimanında basın toplantısı düzenleyen Öztürk, süreç boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
25 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Öztürk'ü 'yeterli delil bulunmadığına' bulunmadığına hükmederek kefaletle serbest bıraktı.
Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.
Boston'daki Türk Büyükelçiliği yetkilileri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumu tarafından Louisiana'da altı hafta boyunca gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk'ü, salıverilmesinin ardından Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda karşıladı.
Öztürk şu açıklamayı yaptı:
"Herkese tüm destek ve sevgisi için teşekkür ediyorum. Son 45 günde özgürlüğümü kaybettim ve doktora çalışmaların için kritik bir zamanda eğitim hakkımı kaybettim. Çalışmalarıma, topluluğuma, arkadaşlarıma dönebildiğim için çok mutluyum. Benim için Türkiye'deki, Tufts'daki topluluğum için çok zor zamanlardı. Tüm nezaket, ilgi ve destek için minnettarım."