https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/danimarka-yerel-secimleri-basbakanin-partisi-1938ten-sonra-ilk-defa-kopenhagi-kaybetti-1101122820.html

Danimarka yerel seçimleri: Başbakanın partisi 1938'ten sonra ilk defa Kopenhag'ı kaybetti

Danimarka yerel seçimleri: Başbakanın partisi 1938'ten sonra ilk defa Kopenhag'ı kaybetti

Sputnik Türkiye

Danimarka'da kayıtlı yaklaşık 5 milyon seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Başbakan Mette Frederiksen'in partisi 1938'ten... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T13:35+0300

2025-11-19T13:35+0300

2025-11-19T13:35+0300

dünya

kopenhag

mette frederiksen

danimarka

yerel seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087544791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f02a11cc3c4f4a668ca8929ccebc63e1.jpg

Danimarka'da halk ülkedeki 98 belediye ve 5 bölgesinde görev alacak 2 bin 500'den fazla yöneticinin seçilmesi için dün akşam TSİ ile 22.00'da sandık başına gitti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratların, 1938'den bu yana başkent Kopenhag'ı kazanırken dün akşamki seçimlerde başkenti kaybettikleri açıklandı. Batı basınına yansıyan haberlere göre Sosyal Demokratlar Danimarka'nın en büyük belediye partisi olmaya devam ederken, başbakanın partisi belediye ve bölge seçimlerinde ülke genelinde yüzde 5'ten fazla puan kaybetti. Sosyal Demokrat Partisi 2021'deki yüzde 28,4'ten yüzde 23,2'ye geriledi. Aşırı sağcı olduğu belirtilen Danimarka Halk Partisi'ne verilen destek ise yüzde 4,09'dan yüzde 5,9'a yükseldi.Frederiksen, "Geri döneceğimizi bekliyorduk ama düşüşün beklediğimizden daha büyük olduğu anlaşılıyor. Bunun ardındaki sebebi değerlendireceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/new-yorkta-devrim-gibi-secim-trumpin-kabusu-oldu-musluman-sosyalist-ve-gocmen-belediye-baskani-1100753069.html

kopenhag

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kopenhag, mette frederiksen, danimarka, yerel seçim