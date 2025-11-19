Danimarka yerel seçimleri: Başbakanın partisi 1938'ten sonra ilk defa Kopenhag'ı kaybetti

Türkiye
Danimarka'da halk ülkedeki 98 belediye ve 5 bölgesinde görev alacak 2 bin 500'den fazla yöneticinin seçilmesi için dün akşam TSİ ile 22.00'da sandık başına gitti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratların, 1938'den bu yana başkent Kopenhag'ı kazanırken dün akşamki seçimlerde başkenti kaybettikleri açıklandı. Batı basınına yansıyan haberlere göre Sosyal Demokratlar Danimarka'nın en büyük belediye partisi olmaya devam ederken, başbakanın partisi belediye ve bölge seçimlerinde ülke genelinde yüzde 5'ten fazla puan kaybetti. Sosyal Demokrat Partisi 2021'deki yüzde 28,4'ten yüzde 23,2'ye geriledi. Aşırı sağcı olduğu belirtilen Danimarka Halk Partisi'ne verilen destek ise yüzde 4,09'dan yüzde 5,9'a yükseldi.Frederiksen, "Geri döneceğimizi bekliyorduk ama düşüşün beklediğimizden daha büyük olduğu anlaşılıyor. Bunun ardındaki sebebi değerlendireceğiz" dedi.
Danimarka'da kayıtlı yaklaşık 5 milyon seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Başbakan Mette Frederiksen'in partisi 1938'ten sonra ilk defa Kopenhag yerel yönetimini kaybetti.
Danimarka'da halk ülkedeki 98 belediye ve 5 bölgesinde görev alacak 2 bin 500'den fazla yöneticinin seçilmesi için dün akşam TSİ ile 22.00'da sandık başına gitti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratların, 1938'den bu yana başkent Kopenhag'ı kazanırken dün akşamki seçimlerde başkenti kaybettikleri açıklandı.
Batı basınına yansıyan haberlere göre Sosyal Demokratlar Danimarka'nın en büyük belediye partisi olmaya devam ederken, başbakanın partisi belediye ve bölge seçimlerinde ülke genelinde yüzde 5'ten fazla puan kaybetti.
Sosyal Demokrat Partisi 2021'deki yüzde 28,4'ten yüzde 23,2'ye geriledi. Aşırı sağcı olduğu belirtilen Danimarka Halk Partisi'ne verilen destek ise yüzde 4,09'dan yüzde 5,9'a yükseldi.
Frederiksen, "Geri döneceğimizi bekliyorduk ama düşüşün beklediğimizden daha büyük olduğu anlaşılıyor. Bunun ardındaki sebebi değerlendireceğiz" dedi.
