https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/uruguayin-eski-devlet-baskani-jose-mujica-hayatini-kaybetti-1096198109.html
Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica hayatını kaybetti
Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti. Mütevazı yaşam tarzı, bağışladığı maaşı ve halkla iç içe sürdüğü başkanlık dönemiyle... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T23:31+0300
2025-05-13T23:31+0300
2025-05-13T23:56+0300
dünya
jose mujica
afrika
uruguay
devlet başkanı
devlet başkanı seçimi
siyaset
siyaset gündemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096197789_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_c98c09ba979d82ae1c8d059f903b6631.jpg
2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapan Jose Mujica 89 yaşında vefat etti.Uruguay’da mütevazı yaşam tarzı, bağışladığı maaşı ve halkla iç içe sürdüğü başkanlık dönemiyle tüm dünyada 'saraysız başkan' olarak tanınan Mujica, siyasi kariyeri boyunca dürüstlüğü ve halkçılığıyla geniş kitlelerce sevilmişti.Eski bir gerilla olan Mujica, Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapmış, görev süresi boyunca lüksü reddederek çiftliğinde yaşamaya devam etmişti. Uluslararası alanda sempati toplayan Mujica, özellikle eşitlik ve adalet vurgusuyla birçok kesimin takdirini kazanmıştı. Mujica’nın ölümü, Uruguay’da ve dünya genelinde büyük üzüntü yarattı.Jose Mujica kimdir?Uruguay'ın 40. devlet başkanı olarak görev yapan Mujica, halk arasında 'dünyanın en mütevazı lideri' olarak tanınıyordu. Gençliğinde Tupamaros gerilla hareketine katılan Mujica, diktatörlük döneminde 12 yıl hapis yattı. Aylık maaşının yüzde 90’ını bağışlaması ve başkanlık sarayı yerine bir çiftlikte mütevazı yaşam sürmesiyle dünya çapında sempati kazandı. 2025’te yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını açıklayan Mujica, tedaviyi reddetmiş ve köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20180819/uruguay-mujica-senatorlukten-istifa-etti-1034822245.html
uruguay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096197789_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_022511e44c917d27312b918834d04257.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jose mujica kimdir, jose mujica neden öldü, jose mujica vasiyeti
jose mujica kimdir, jose mujica neden öldü, jose mujica vasiyeti
Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica hayatını kaybetti
23:31 13.05.2025 (güncellendi: 23:56 13.05.2025)
Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti. Mütevazı yaşam tarzı, bağışladığı maaşı ve halkla iç içe sürdüğü başkanlık dönemiyle tüm dünyada 'saraysız başkan' olarak tanınan Mujica, siyasi kariyeri boyunca dürüstlüğü ve halkçılığıyla öne çıkmıştı.
2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapan Jose Mujica 89 yaşında vefat etti.
Uruguay’da mütevazı yaşam tarzı, bağışladığı maaşı ve halkla iç içe sürdüğü başkanlık dönemiyle tüm dünyada 'saraysız başkan' olarak tanınan Mujica, siyasi kariyeri boyunca dürüstlüğü ve halkçılığıyla geniş kitlelerce sevilmişti.
Eski bir gerilla olan Mujica, Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapmış, görev süresi boyunca lüksü reddederek çiftliğinde yaşamaya devam etmişti. Uluslararası alanda sempati toplayan Mujica, özellikle eşitlik ve adalet vurgusuyla birçok kesimin takdirini kazanmıştı. Mujica’nın ölümü, Uruguay’da ve dünya genelinde büyük üzüntü yarattı.
Uruguay'ın 40. devlet başkanı olarak görev yapan Mujica, halk arasında 'dünyanın en mütevazı lideri' olarak tanınıyordu. Gençliğinde Tupamaros gerilla hareketine katılan Mujica, diktatörlük döneminde 12 yıl hapis yattı. Aylık maaşının yüzde 90’ını bağışlaması ve başkanlık sarayı yerine bir çiftlikte mütevazı yaşam sürmesiyle dünya çapında sempati kazandı. 2025’te yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını açıklayan Mujica, tedaviyi reddetmiş ve köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.