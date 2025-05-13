https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/uruguayin-eski-devlet-baskani-jose-mujica-hayatini-kaybetti-1096198109.html

Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica hayatını kaybetti

Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti. Mütevazı yaşam tarzı, bağışladığı maaşı ve halkla iç içe sürdüğü başkanlık dönemiyle... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T23:31+0300

2025-05-13T23:31+0300

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2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapan Jose Mujica 89 yaşında vefat etti.Uruguay’da mütevazı yaşam tarzı, bağışladığı maaşı ve halkla iç içe sürdüğü başkanlık dönemiyle tüm dünyada 'saraysız başkan' olarak tanınan Mujica, siyasi kariyeri boyunca dürüstlüğü ve halkçılığıyla geniş kitlelerce sevilmişti.Eski bir gerilla olan Mujica, Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapmış, görev süresi boyunca lüksü reddederek çiftliğinde yaşamaya devam etmişti. Uluslararası alanda sempati toplayan Mujica, özellikle eşitlik ve adalet vurgusuyla birçok kesimin takdirini kazanmıştı. Mujica’nın ölümü, Uruguay’da ve dünya genelinde büyük üzüntü yarattı.Jose Mujica kimdir?Uruguay'ın 40. devlet başkanı olarak görev yapan Mujica, halk arasında 'dünyanın en mütevazı lideri' olarak tanınıyordu. Gençliğinde Tupamaros gerilla hareketine katılan Mujica, diktatörlük döneminde 12 yıl hapis yattı. Aylık maaşının yüzde 90’ını bağışlaması ve başkanlık sarayı yerine bir çiftlikte mütevazı yaşam sürmesiyle dünya çapında sempati kazandı. 2025’te yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını açıklayan Mujica, tedaviyi reddetmiş ve köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.

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