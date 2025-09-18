https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/fed-tarihinde-ilk-trumptan-yuksek-mahkemeye-lisa-cooku-gorevden-alma-talebi-1099479290.html
FED tarihinde ilk: Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye Lisa Cook’u görevden alma talebi
Trump yönetimi Perşembe günü Yüksek Mahkeme’den, Lisa Cook’un ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulundan çıkarılması için acil karar talebinde bulundu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, temyiz mahkemesinin Lisa Cook’u Fed yönetim kurulu üyeliği görevinden alma girişimini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.112 yıllık Fed tarihinde ilkBu hamle, Başkan Donald Trump’ın yedi üyeden oluşan Fed yönetim kurulunu Fed’in 112 yıllık tarihinde hiçbir başkan görevdeki bir yönetim kurulu üyesini görevden almamıştı.Eski Başkan Joe Biden tarafından Fed kuruluna atanan Cook, görevinden ayrılmayacağını ve Trump tarafından ‘zorbalığa maruz bırakılmayacağını’ söyledi..Görevden alma girişiminde bulunmuştuTrump, 25 Ağustos’ta Cook’u görevden almak istemiş, ancak federal yargıç bu girişimin yasa dışı olduğuna hükmederek Cook’u görevine iade etmişti. Trump, Cook'u neyle suçluyor? Trump, Cook’u mortgage sahtekarlığıyla suçladı. Gerekçe olarak da Cook’un Temmuz 2021’de, kurula katılmadan hemen önce, Michigan ve Georgia’daki iki gayrimenkulü aynı anda ‘birincil ikameti’ olarak göstermesini öne sürdü. Bu tür beyanlar, gayrimenkul yatırım veya ikinci ev olarak gösterilmesine kıyasla daha düşük faiz ve daha küçük peşinat avantajı sağlayabiliyor.Cook ise bu konuda herhangi bir yanlış yaptığı iddiasını reddetti. Cook hakkında yasal anlamda herhangi bir suçlama yöneltilmedi.
