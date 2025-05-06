https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/almanyada-friedrich-merz-basbakan-secildi-1095988336.html
Almanya'da Friedrich Merz başbakan seçildi
Almanya'da Friedrich Merz başbakan seçildi
Sputnik Türkiye
Friedrich Merz, bugün yapılan ikinci oylamada Meclis'ten güvenoyu alarak Almanya Şansölyesi oldu. İlk turdaki beklenmedik başarısızlık ülkeyi siyasi... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T17:33+0300
2025-05-06T17:33+0300
2025-05-06T18:00+0300
dünya
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hristiyan demokrat birlik (cdu)
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Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, ikinci tur oylamada 325 oy alarak Almanya Şansölyesi oldu.İlk turda beklenmedik şekilde güvenoyu alamayan Merz, ikinci turda çoğunluk sınırını 9 oy farkla geçti. 69 yaşındaki Merz, muhafazakar blok ve SPD arasında kurulan kırılgan bir koalisyonunun başında yer alacağı ifade edildi.Kurulan yeni hükümetin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya’nın en dar çoğunluklu hükümetlerinden biri olacağı açıklandı. Almanya’da ilk turda başbakan seçilememesi nadir görülen bir durumken, partilerin hızlı müdahalesiyle ikinci tur oylama sağlandı. Merz’in seçilmesi, partisi içindeki yoğun müzakerelerin ardından gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/almanya-hukumeti-2025-yilinda-yuzde-0-buyume-beklendigini-duyurdu-1095661718.html
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avrupa, friedrich merz, meclis, muhafazakarlar, muhafazakar parti, hristiyan demokrat birlik (cdu)
avrupa, friedrich merz, meclis, muhafazakarlar, muhafazakar parti, hristiyan demokrat birlik (cdu)
Almanya'da Friedrich Merz başbakan seçildi
17:33 06.05.2025 (güncellendi: 18:00 06.05.2025)
Friedrich Merz, bugün yapılan ikinci oylamada Meclis'ten güvenoyu alarak Almanya Şansölyesi oldu. İlk turdaki beklenmedik başarısızlık ülkeyi siyasi belirsizliğe sürüklerken ikinci turda 316 olan çoğunluk sınırını yalnızca 9 oy farkla geçen Merz, toplam 325 oy alarak başbakanlığa seçildi.
Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, ikinci tur oylamada 325 oy alarak Almanya Şansölyesi oldu.
İlk turda beklenmedik şekilde güvenoyu alamayan Merz, ikinci turda çoğunluk sınırını 9 oy farkla geçti. 69 yaşındaki Merz, muhafazakar blok ve SPD arasında kurulan kırılgan bir koalisyonunun başında yer alacağı ifade edildi.
Kurulan yeni hükümetin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya’nın en dar çoğunluklu hükümetlerinden biri olacağı açıklandı. Almanya’da ilk turda başbakan seçilememesi nadir görülen bir durumken, partilerin hızlı müdahalesiyle ikinci tur oylama sağlandı. Merz’in seçilmesi, partisi içindeki yoğun müzakerelerin ardından gerçekleşti.