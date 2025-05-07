Hindistan ve Pakistan birbirini vurdu: Füzeler peş peşe ateşlendi

Hindistan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği Pahalgam saldırısı sonrasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmandı. Hindistan, Pakistan'a su akışını durdurması sonrasında Pakistan bunu hamleyi 'savaş sebebi' olarak göreceğini duyurmuştu. Hindistan dün akşam bölgede hava saldırısı başlattı, Pakistan 5 uçak düşürdüğünü duyurdu.
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiğini" belirten Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
Hindistan yönetimi, Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'de dokuz yeri "odaklanmış, ölçülü ve tırmandırıcı olmayan" bir şekilde vurduğunu duyurdu.
Pakistan, saldırıyı "korkakça bir saldırı" olarak tanımlayarak saldırıda üç yerin vurulduğunu doğruladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, 8 sivilin öldüğünü ve 35 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını düşürdüğü öne sürüldü
Geo News'un haberine göre, hava saldırısı sonrasında Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğü iddia edildi. Haberde "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir" ifadeleri yer aldı.
Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.
Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı.
'Uçaklar düşürülmedi'
Öte yandan India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu.