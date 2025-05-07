Hindistan ve Pakistan birbirini vurdu: Füzeler peş peşe ateşlendi

Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını düşürdüğü öne sürüldü

Geo News'un haberine göre, hava saldırısı sonrasında Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğü iddia edildi. Haberde "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir" ifadeleri yer aldı.



Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.



Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı.

'Uçaklar düşürülmedi'

Öte yandan India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu.