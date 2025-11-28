Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ozgecmisindeki-bilgiler-yanlis-cikan-romanya-savunma-bakani-istifa-etti-1101395663.html
Özgeçmişindeki bilgiler yanlış çıkan Romanya Savunma Bakanı istifa etti
Özgeçmişindeki bilgiler yanlış çıkan Romanya Savunma Bakanı istifa etti
Sputnik Türkiye
Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, özgeçmişinde yer alan sahte eğitim bilgileri nedeniyle cuma günü görevinden istifa etti.
2025-11-28T17:32+0300
2025-11-28T17:32+0300
dünya
romanya
haberler
savunma bakanlığı
istifa
cv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101395509_0:0:1205:679_1920x0_80_0_0_557d716de59e83777c4090848124c8bd.jpg
Romanya basınına göre Mosteanu, resmi özgeçmişinde Bükreş’teki Athenaeum Üniversitesi’nden mezun olduğunu yazdı ancak bu okula hiç gitmedi. Ayrıca Bükreş Politeknik Üniversitesi Otomasyon Fakültesi’ni bitirdiğini belirttiği halde gerçekte programdan ayrıldığı ortaya çıktı.Mosteanu’nun, göreve başladıktan sadece birkaç ay sonra gelen istifası, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene’nin Baltık ülkesinin savunma bütçesiyle ilgili anlaşmazlık sonrası görevden alınmasını takip ediyor.Yerine ekonomi bakanı geliyorHükümet, Savunma Bakanlığı’na geçici olarak Ekonomi Bakanı Radu Miruta’nın getirileceğini duyurdu.Romanya, AB’nin silah tedariki için sağladığı SAFE programı kapsamında üye devletlerin harcama planlarını sunması gereken son 48 saate girerken önemli bir süreci de yönetiyor.Program kapsamında Romanya’nın 16.6 milyar euroluk fondan yararlanarak en büyük ikinci payı alması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/romanya-enerji-bakani-ivan-romanya-lukoilin-ulkedeki-varliklarini-satin-almayi-gorusuyor--1100907600.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101395509_48:0:1041:745_1920x0_80_0_0_11fba3960c11b90f0f392dcc2df2ac42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ionut mosteanu, cv, istifa, romanya, savunma bakanı, haberler, son dakika
ionut mosteanu, cv, istifa, romanya, savunma bakanı, haberler, son dakika

Özgeçmişindeki bilgiler yanlış çıkan Romanya Savunma Bakanı istifa etti

17:32 28.11.2025
Ionut Mosteanu
Ionut Mosteanu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
Abone ol
Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, özgeçmişinde yer alan sahte eğitim bilgileri nedeniyle cuma günü görevinden istifa etti.
Romanya basınına göre Mosteanu, resmi özgeçmişinde Bükreş’teki Athenaeum Üniversitesi’nden mezun olduğunu yazdı ancak bu okula hiç gitmedi.
Ayrıca Bükreş Politeknik Üniversitesi Otomasyon Fakültesi’ni bitirdiğini belirttiği halde gerçekte programdan ayrıldığı ortaya çıktı.
Mosteanu’nun, göreve başladıktan sadece birkaç ay sonra gelen istifası, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene’nin Baltık ülkesinin savunma bütçesiyle ilgili anlaşmazlık sonrası görevden alınmasını takip ediyor.

Yerine ekonomi bakanı geliyor

Hükümet, Savunma Bakanlığı’na geçici olarak Ekonomi Bakanı Radu Miruta’nın getirileceğini duyurdu.
Romanya, AB’nin silah tedariki için sağladığı SAFE programı kapsamında üye devletlerin harcama planlarını sunması gereken son 48 saate girerken önemli bir süreci de yönetiyor.
Program kapsamında Romanya’nın 16.6 milyar euroluk fondan yararlanarak en büyük ikinci payı alması öngörülüyor.
Lukoil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
DÜNYA
Romanya Enerji Bakanı İvan: Romanya, Lukoil’in ülkedeki varlıklarını satın almayı görüşüyor
11 Kasım, 19:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала